兒童疫苗滿4週可打第2劑　台中將開設「3管道」接種

▲兒童疫苗滿4週可打第2劑，台中宣布：將開設「3管道」接種。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市兒童疫苗累計已經施打15萬123人，當中莫德納5月11日開始接種，到6月8日就滿4周。台中市衛生局長曾梓展今天在記者會上公布，兒童疫苗施打間距預計縮短至4到8周，台中市已經規劃好醫療院所、學校、大型快打站等方式「3箭齊發」，等中央一宣布開打時間，就能幫5到11歲孩子打疫苗。

台中兒童疫苗施打涵蓋率穩定攀升，根據台中市政府統計，至昨日為止，兒童莫德納已施打3萬7200人、兒童BNT已施打11萬2923人，總共已施打15萬123人，覆蓋率已經達到77.38%。目前台中5至11歲幼兒接種完成率優於全國的72.5%，六都排名第三。

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▲第二輪「醫」起守護今啟動，副市長令狐榮達感謝醫護與機構協助。（圖／記者游瓊華攝）



全國今（13）日新增4萬5081例本土確診，台中市新增6694例，其中6079例為快篩陽確診，佔90.81%，死亡人數單日新增21 人，累計299人，已經逼近300人大關。

副市長令狐榮達於疫情線上記者會表示，市府在6月11日完成第一輪「醫」起守護計畫，完成篩檢170家機構、1萬1517人，陽性比率5.49%，市府今日起啟動第二輪「醫起守護」大規模篩檢計畫，持續由媒合醫療院所來篩檢、看診、給藥，感謝醫護與機構的協助。

有關居家安心照護統計，衛生局表示，截至今日上午10時，累計居家照護收案21萬2324位、照護在管人數4萬9879人、解除隔離人數16萬2445人、健康關懷78萬5234人次、視訊診察2萬6350人、送藥到府3748人。