24小時內火化爭議　陳宗彥：考量公衛防疫「不會修改指引」

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

近日確診者因染疫離世需在24小時內火化爭議持續延燒，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（13日）再次解釋，按照儘速火化的指引，實務上以24小時原則微處理，有很重要部分是因為各縣市的殯葬設施就火化場、殯儀館各方面量能各有所不同，目前也沒有計劃改變第五類傳染病處理指引。

陳宗彥表示，大家對於火化的課題討論很久，從新冠疫情開始後即制定這個指引，地方的殯葬主管機關也好、業者也好、家屬也好，我們都希望他們可以讓家屬可以得到安慰，他們也配合公共衛生做進行處理。

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按照指引其實定的很清楚，在醫院確定為確診者之後必需封兩層屍袋，過程裡也有些清消程序，完成之後兩層屍袋就不可以再解開要盡快送火化。依照目前儘速的指引下，近送火化儘速處理大家實務上以24小時原則為處理有很重要部分，是因為各縣市的殯葬設施量能各有所不同，這樣的狀況下兼顧公共衛生、兼顧工作人員和家屬各方面安全，地方殯葬主管機關跟業者就依循這樣來處理。

陳宗彥也表示，各國對傳染病防疫本來定義就有些不同，我們依照我國傳染病防治法依照第五類進行相關指引，指引明確規範，新加坡、馬來西亞一樣封存後就不能再做打開，日、韓在遺體處理上也是偏向兼顧公共衛生跟防疫需要，所以就是非常盡速處理，各國因為殯葬習俗不同也有不同狀況，所以依照各國情況做相比可能不一定適當。陳宗彥也強調，目前指引不會更改或修正。