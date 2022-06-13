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9歲女童染頭蝨媽媽不管　醫護人員發現她「滿臉爬滿活蟲」慘死

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名9歲女童被人發現死亡，且醫護人員抵達時臉上還爬滿了蟲子，檢查後發現頭髮有大量頭蝨，死因為頭蝨感染所引發的貧血症以及營養不良，目前38歲母親桑德拉(Sandra Kraykovich)與64歲祖母伊麗莎白(Elizabeth Kraykovich)均因謀殺罪被捕。

根據法庭資料，醫護人員3月22日前往女童位於土桑市(Tuscon)家中，發現女童滿臉都是蟲子已經失去知覺，立即將母親桑德拉與祖母伊麗莎白逮捕，調查發現2人明知女童有嚴重頭蝨問題卻不帶去就醫，桑德拉甚至在事發前幾天傳簡訊給男友表示，她母親要她檢查女兒是否死了。

驗屍報告指出，女童死因為頭蝨感染所造成的貧血症，營養不良也是造成她死亡的原因之一，最後認定女童死於家長的疏忽。由於另外2名11歲與13歲孩童也有類似情況，當局原本依虐待兒童罪將桑德拉與伊莉莎白逮捕，調查後改以一級謀殺罪起訴，目前2人被關押在監獄中候審，2孩則交由其他家庭成員幫忙照顧。

▼醫護人員發現女童死亡時滿頭滿臉都爬滿蟲。（圖／示意圖／取自免費圖pixabay）

▲屍體,大體,命案,死亡。（圖／取自免費圖pixabay）

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