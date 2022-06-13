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和染疫死者「共處一室」無已知風險　WHO：勿倉促處理遺體

▲▼馬來西亞新冠肺炎疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞防疫人員在墓園消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

從新冠肺炎疫情爆發至今，台灣本土超過4100人確診病歿，隨著近期疫情爆發，後續處理死者遺體的問題再度浮上檯面，是否要在24小時內火化，目前還爭議未休。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，目前沒有和染疫死者共處一室的已知風險；世界衛生組織也指出，應尊重死者並免倉促處理遺體。

▲▼美國CDC建議瞻仰遺容時須注意防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國CDC建議瞻仰遺容時須注意防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

美國CDC在2020年曾發布「給個人及家屬的葬禮指南」（Funeral Guidance for Individuals and Families），文中指出新冠肺炎不會影響土葬或火葬等任何形式的葬禮，死者和世間親屬都必須得到尊重。在一般情況下，沒有必要因為疫情而延後或取消喪葬儀式，但考量到可能的風險，傳統的儀式仍需做出變化，符合基本防疫措施。

CDC指出，與確診死者在葬禮或瞻仰服務時共處一室，並沒有相關已知風險，但如果身處擁擠或通風不良的室內空間，就可能導致染疫機率增加。若允許的話，最好在大型、通風良好區域或室外舉辦葬禮，另外在瞻仰遺體的禮俗上，CDC建議，應避免觸碰、擁抱、親吻遺體，瞻仰結束後也必須要用肥皂洗手20秒或用酒精消毒，且無論如何都要避免親吻遺體。

▲▼德國喪葬人員處理新冠肺炎死者遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國喪葬人員處理新冠肺炎死者遺體。（圖／達志影像／美聯社）

世界衛生組織（WHO）在2020年發布的指南中也提到，如何處理新冠肺炎死者的遺體應尊重地方標準和家屬意願，目前仍缺乏「應火化避免疾病傳播」的具體證據，所有喪葬措施都應尊重死者的尊嚴，包含避免倉促處理遺體。

過去研究發現，曾有確診病患在死後78天，肺部仍能檢測出新冠病毒，但無法確認這些病毒是否仍具傳染性，至今也尚未出現遺體內病毒有傳染力的具體證據，即便有傳播可能，其風險也是相當低。前白宮高階醫療顧問瑪克（Saralyn Mark）表示，與其擔心接觸死者遺體造成染疫，更應該擔心在密閉空間與他人互動所造成的風險。

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