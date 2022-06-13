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街友甩嬤下樓梯又捅人　政府還要給他至少51萬！驚人原因曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名40歲街友3月份被逮捕，理由是他不但把62歲老婦人推下樓梯，還在公車站捅人10刀，最終被裁定要先接受精神治療3個月。因機構病床有限，他正在獄中等待入住，但法院認定他的權益受損，判處法院每日賠償他250美元（約新台幣7500元），依據推算，他最終拿到的金額可能超過1.7萬美元（約新台幣51萬元）。

福斯新聞報導，事發於華盛頓州西雅圖市，40歲街友傑伊（Alexander Jay）今年3月2日在輕軌站把一名62歲婦人抓住，用力把她拋下樓梯，同一天又在公車站捅一名女子10刀，隔日被捕。已知自2000年開始，他光是在華盛頓州就有接近24項前科。今年4月份，傑伊接受審判，法官認定他不具行為能力，必須先住院3個月接受精神治療。

只不過因機構床位有限，傑伊在等待超過100天後仍未入院，目前被關押在監獄中，但法官因此認定政府未能為傑伊提供治療，侵犯他的權益，要求州政府每日支付250美元（約新台幣7500元）給傑伊，從5月9日開始計算，直到他入院接受治療那一天。

當局表示，傑伊最快恐怕要等到8月中旬才能開始接受治療，依據推算，州政府支出的費用可能飆破1.7萬美元（約新台幣51萬元），而這筆錢將由該州納稅人負擔。

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