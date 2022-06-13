　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美兩黨參議員達成控槍協議　紐時：打破國會無作為重要一步

▲美國國會大廈（United States Capitol），美國國會山莊，美國國會。（圖／路透社）

▲美國參議院兩黨12日宣布就一套範圍較窄的槍枝管制達成協議，在兩黨各半的參院有過關可能。（示意圖／路透社）

中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國參議院兩黨協商議員今天宣布就一套範圍較窄的槍枝管制達成協議，在兩黨各半的參院有過關可能。參院版內容遠不如眾院版，卻是打破國會長年無作為的重要一步。

「紐約時報」報導，由10名共和黨與10名民主黨聯邦參議員提出的參院版槍枝管制，內容包括加強背景調查，讓執法機關能有時間查核青少年及所有21歲以下有購槍潛力者的心理健康記錄，另外家暴者禁止擁槍，也首度擴大將情侶關係也適用。

參院版還將為各州提供資金制訂所謂示警法律，允許各州有關單位得以暫時沒收被認為是危險者的槍械，此外也資助用於心理健康資源的經費，加強學校的安全和心理健康服務。

由於控槍所涉政治利益存在極深的黨派分歧，這份參院版尚未最終定案，且仍與美國總統拜登、控槍人士和大多數民主黨人所倡的大規模改革相去甚遠，範圍遠不如上週眾議院版的控槍法案；眾院版包含禁止向21歲以下者出售半自動武器、禁止販賣大容量彈匣並訂頒全國一致的示警法律等。

不過紐時認為，參院版至少代表兩黨開始縮短雙方在如何解決槍械暴力上的巨大鴻溝，已是顯著進展。多年來在共和黨挺槍派的阻撓下，美國國會一系列控槍立法均告失敗。

參院版控槍措施有10名共和黨參議員相挺，得以有望在參院表決時取得法案通過所需的60票；參議院100席裡目前民主、共和兩黨各半。

但議員助理們仍抱持謹慎，認為參院版裡每個條款都能否取得60票贊成還言之過早，另像究竟要給執法機關多長的時間查核青少年及21歲以下者背景等關鍵細節，參議員們都還在討價還價。

另一政治風險在於，這次10名相挺的共和黨參議員今年都不用選舉，其中4人今年就卸任、5人兩年後任滿也不連任，其他有選舉壓力共和黨參議員的考量點肯定與10人不同。

至於眾議院8日以223票贊成、204票反對所通過的眾院版控槍法案，正反票數的政黨壁壘鮮明，外界認為到參院要獲得至少10名共和黨人倒戈相挺的機會渺茫。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
快訊／台中貨櫃場油壓桿猛砸堆高機　1男當場死亡
Google工程師驚爆「AI有知覺了」　就像7、8歲小孩
LIVE／「八音才子」黃文擇辭世　 兄黃文章淚獻藏頭詩悼念
戴資穎變「戴博士」！　拿到北市大博士學位
雞蛋糕兩份65、三份100！　網笑：陷阱題
高雄男嬰剛出生就確診！　父母沒染疫、醫護PCR也陰性
機車後座女「大法師式」噴飛　慘摔真相曝光
今年最後一波「梅雨鋒面」　這2天抵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美兩黨參議員達成控槍協議　紐時：打破國會無作為重要一步

68歲女鄰居被29歲男性侵　媽發現「兒子就是強暴犯」驚嚇報案

Google工程師驚爆「AI有知覺了」就像7、8歲小孩　慘被停職

機長飛一半「進廁所沒出來」　英班機緊急迫降

死了也不放過！女被大象活活踩死　喪禮一半又闖入「拖出屍體攻擊」

烏戰加劇緊張　智庫：全球核武數量將出現「冷戰以來」首度增長

最快下周開打！美FDA專家會議前分析：BNT疫苗對5歲↓孩童安全有效

恐怖寄生上流！男導遊帶全家搬進豪宅　富婆就「失智」被掏空8.7億

插iPhone瞬間嚇哭！日清推「杯麵手機充電器」　網跪求開賣醒腦小物

6月至今「只有1天安寧」　美周日又連爆2槍擊！至少5死8傷

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

美兩黨參議員達成控槍協議　紐時：打破國會無作為重要一步

68歲女鄰居被29歲男性侵　媽發現「兒子就是強暴犯」驚嚇報案

Google工程師驚爆「AI有知覺了」就像7、8歲小孩　慘被停職

機長飛一半「進廁所沒出來」　英班機緊急迫降

死了也不放過！女被大象活活踩死　喪禮一半又闖入「拖出屍體攻擊」

烏戰加劇緊張　智庫：全球核武數量將出現「冷戰以來」首度增長

最快下周開打！美FDA專家會議前分析：BNT疫苗對5歲↓孩童安全有效

恐怖寄生上流！男導遊帶全家搬進豪宅　富婆就「失智」被掏空8.7億

插iPhone瞬間嚇哭！日清推「杯麵手機充電器」　網跪求開賣醒腦小物

6月至今「只有1天安寧」　美周日又連爆2槍擊！至少5死8傷

唐山警再抓8嫌　砸蛋糕店、酒吧女歌手關狗籠兩案全曝光

衛生局半小時不接電話都是為了市長？　侯友宜本人回應了

快訊／台中貨櫃場油壓桿猛砸堆高機　1男頭部重創當場死亡

防疫女神賈永婕出手了！2台救命神器捐台東馬偕　兒科戰力倍增

包．開箱／LANVIN「22包」藏動人故事！　母與女Logo誕生百年不過時

地獄展爆紅！「青眼殭屍vs飛頭女鬼」內幕曝光　網跪求：台北也辦

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢洪道爆紅　「這8天」暫停開放別來看了

面試28K工作被打槍！她冷笑「新鮮人配不上」還敢挑　結果臉腫了

成功狂甩12kg　逆轉人生擔任台啤總經理

雞白湯無限喝！高雄屋台式居酒屋人氣正夯　麻奶烏龍麵是必點招牌

國際熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

2年男友回家失蹤　她上網協尋傻了

俄類麥當勞開幕　新店名LOGO曝光

睡夢中被外星人綁走　她曝：長得跟人一樣

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

員工臨時請假　理由竟是「下雨無法上班」

美肯州驚傳槍擊　5名青少年受傷

英2志願兵遭判死　烏東領導人：沒有特赦的餘地

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

女被恐怖大象踩死　又闖入喪禮攻擊屍體

8天內射2次！　南韓軍方：北韓疑發射5枚飛彈

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

她激情車震染HPV　車險公司須賠1.5億

更多熱門

相關新聞

68歲女鄰居被性侵　媽發現兒是強暴犯報案

68歲女鄰居被性侵　媽發現兒是強暴犯報案

美國德州一名68歲女子在家時突然遭29歲男鄰居吉諾(Gino Anthony Bononcini)闖入性侵，且還強迫她在面前小便，行徑十分變態。吉諾的媽媽發現兒子惡行後大義滅親，立即報案把兒子交給警方處理。

Google工程師爆AI有知覺像7、8歲小孩

Google工程師爆AI有知覺像7、8歲小孩

冷戰後首見！智庫：全球核武數量將首度增長

冷戰後首見！智庫：全球核武數量將首度增長

美FDA評估：輝瑞疫苗對5歲↓孩童安全有效

美FDA評估：輝瑞疫苗對5歲↓孩童安全有效

6月僅1天安寧　美週日連爆2槍擊案

6月僅1天安寧　美週日連爆2槍擊案

關鍵字：

槍枝管制北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

無敵星星沒用！　護理師3度確診

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

誤踩1禁忌變雙屍命案！師父搞上女信徒恐怖死狀曝

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

阿本感性告白謝炎亞綸：20年始終在身邊

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面