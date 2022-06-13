張善政出席張廖簡宗親會　打造桃園為「智慧科技新都」

▲張善政出席張廖簡宗親會，尋求支持。(圖／張善政競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政13日出席桃園市張廖簡宗親各分會活動，並拜會桃園各企業工會理事長請益、尋求宗親及企業界的支持。張善政說，對於鄭市長好的政績，只要鄉親覺得受惠的絕對會繼續，不會中斷；當選市長後施政不分藍綠，持續為桃園建設，打造桃園為亮眼的智慧科技新都。

張善政在宗親活動上表示，從2000年開始，他就在桃園的渴望園區工作12年，答應徵召後面的原動力就是跟桃園有12年的感情。桃園現在馬上要面臨捷運，還有航空城等工程的問題。桃園捷運及航空城開發之後，桃園的願景是不得了的！建設過程難免會有黑暗期，就像台北當年建設捷運一樣，但怎麼樣把這黑暗期的衝擊儘量降低，有工程師背景的他就會派上用場。

張善政說，桃園是六都中，工業產值最大的一個城市，在這個很好的基礎之上，期待很多新的科技可以讓我們桃園的產業更進一步的提升，甚至脫胎換骨。如果能夠順利當選市長的話，會將桃園建設成一個世界非常亮眼的智慧科技新都。

▲戰鬥藍的市議員舒翠玲表態挺張善政。（圖／張善政競選團隊提供）

而桃園有復興區，有新屋區、蘆竹區，有山有水，有非常漂亮的風景。桃園本身可以自給自足，有都會發展，又有休閒鄉村，什麼條件都具備。未來絕對可以發展成適合年輕人工作成家立業的地方。

對於鄭市長好的政績，只要鄉親覺得很受惠的絕對會繼續，不會中斷，請大家放心。將來當選的時候也是不分藍綠，持續為桃園建設。期盼桃園鄉親年底能把這一票投給我，保證不會讓大家後悔，而且會變成大家這輩子裏面投票最值得大家驕傲的這一票。

被喻為戰鬥藍的市議員舒翠玲，也和夫婿張曉帆出席張廖簡宗親會。舒翠玲說，桃園現在有很多建設正在進行，算是關鍵時刻，未來需要有工程背景的首長來領導，張院長一定是一時之選，退休仍願意出來參選，代表他是有使命感的人。

包括：桃園市張廖簡宗親總會前理事長張清福、中壢區張廖簡宗親會理事長張世建、大崙分會會長張金田、內壢區會長張大有、大中壢張氏宗親會會長張昌章、榮譽理事長廖盛理等人都出席表達支持，並強調張廖簡宗親會團結齊心力挺。