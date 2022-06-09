內部民調曝光！綠營推「他」出戰桃園　張善政非穩贏

▲國民黨主席朱立倫（右）、桃園市長參選人張善政（左）日前聯袂出席活動。（圖／記者屠惠剛攝）



記者隋昊志／綜合報導

國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引爆藍營「桃園之亂」，雖然張開始陸續向地方鄉親拜會請益，但面對綠營可能人選，似乎沒有絕對獲勝的把握。據民進黨內部民調顯示，如果徵召新竹市長林智堅參選，林將以4%的差距贏過張善政，但若民眾黨推派立委賴香伶參選的話，張林兩人將會是平手的局面。

民進黨年底桃園市長人選遲遲未定，據《鏡電視》報導，民進黨內部民調指出，若徵召林智堅參選，將以37%支持度小贏張善政的33%，但若是民眾黨推派賴香伶參選，形成「三角督」局面，賴香伶有13%的支持度，而林智堅與張善政各獲得33%的支持度打平。

張善政日前獲得國民黨主席朱立倫徵召，以空降姿態參選桃園市長跌破不少人眼鏡，國民黨智庫執行長柯志恩今日接受網路節目專訪時也表示，由張參選確實讓人驚訝，但朱立倫必須在年底選戰證明這招是正確的選擇，現在距離投票還有5個月的時間，就是要全力幫助張選上桃園市長。

至於民進黨目前人選遲遲未決定，包括新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，以及前立委鄭寶清都曾被點名，柯志恩則認為若具有年齡優勢的林智堅出線，鄭運鵬及鄭寶清就會跳腳，同樣會面臨「桃園之亂」的狀況。但若最後是鄭運鵬代表參選，柯志恩認為張善政應該可以打敗鄭運鵬。