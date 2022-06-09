　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內部民調曝光！綠營推「他」出戰桃園　張善政非穩贏

▲▼國民黨主席朱立倫 張善政記者會 桃園願景。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫（右）、桃園市長參選人張善政（左）日前聯袂出席活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者隋昊志／綜合報導

國民黨日前徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引爆藍營「桃園之亂」，雖然張開始陸續向地方鄉親拜會請益，但面對綠營可能人選，似乎沒有絕對獲勝的把握。據民進黨內部民調顯示，如果徵召新竹市長林智堅參選，林將以4%的差距贏過張善政，但若民眾黨推派立委賴香伶參選的話，張林兩人將會是平手的局面。

民進黨年底桃園市長人選遲遲未定，據《鏡電視》報導，民進黨內部民調指出，若徵召林智堅參選，將以37%支持度小贏張善政的33%，但若是民眾黨推派賴香伶參選，形成「三角督」局面，賴香伶有13%的支持度，而林智堅與張善政各獲得33%的支持度打平。

張善政日前獲得國民黨主席朱立倫徵召，以空降姿態參選桃園市長跌破不少人眼鏡，國民黨智庫執行長柯志恩今日接受網路節目專訪時也表示，由張參選確實讓人驚訝，但朱立倫必須在年底選戰證明這招是正確的選擇，現在距離投票還有5個月的時間，就是要全力幫助張選上桃園市長。

至於民進黨目前人選遲遲未決定，包括新竹市長林智堅、立委鄭運鵬，以及前立委鄭寶清都曾被點名，柯志恩則認為若具有年齡優勢的林智堅出線，鄭運鵬及鄭寶清就會跳腳，同樣會面臨「桃園之亂」的狀況。但若最後是鄭運鵬代表參選，柯志恩認為張善政應該可以打敗鄭運鵬。

►絕美項鍊、戒指254元起！女孩們快買起來

ET快訊
魔神仔作祟？廟前出現「數百枯黃腳印」　警調監視器傻了
張惠妹驚喜「1動作」！3萬網全嗨了：妹神降肉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內部民調曝光！綠營推「他」出戰桃園　張善政非穩贏

陸軍官校5留美軍校生歸國　今授少尉軍階「全場她最吸睛」

1922花143分鐘轉送恩恩　他分析：民進黨想甩鍋給侯友宜

快訊／立法院副院長蔡其昌確診　「害寶貝女兒無法參加畢業典禮」

桃園快篩劑包裝曝光　議員酸：民進黨要開記者會罵鄭文燦？

王世堅「感情上支持黃珊珊」　柯P大讚真男人：謝謝他有良心講真話

陳時中指1922是委外通報諮詢服務　她痛批：編列預算設置是花假的？

快訊／打高端入境菲律賓免隔離　外交部讚提升旅行便利

國合會曝「台灣模式」意義　吳釗燮發明新單字「kui-de-ble」

王世堅「感情上」100％挺黃珊珊　本人親回：感謝柯黑跟柯P共同支持

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

桃園8歲女童涉霸凌！　繼父報紙捲巴頭惹議

內部民調曝光！綠營推「他」出戰桃園　張善政非穩贏

陸軍官校5留美軍校生歸國　今授少尉軍階「全場她最吸睛」

1922花143分鐘轉送恩恩　他分析：民進黨想甩鍋給侯友宜

快訊／立法院副院長蔡其昌確診　「害寶貝女兒無法參加畢業典禮」

桃園快篩劑包裝曝光　議員酸：民進黨要開記者會罵鄭文燦？

王世堅「感情上支持黃珊珊」　柯P大讚真男人：謝謝他有良心講真話

陳時中指1922是委外通報諮詢服務　她痛批：編列預算設置是花假的？

快訊／打高端入境菲律賓免隔離　外交部讚提升旅行便利

國合會曝「台灣模式」意義　吳釗燮發明新單字「kui-de-ble」

王世堅「感情上」100％挺黃珊珊　本人親回：感謝柯黑跟柯P共同支持

格林聽到「柯瑞尖叫」賠上第6犯解圍　直言自己G3打得像坨屎

法拉利姐自爆有林志穎電話！　打過去「被他痛罵」…心碎揭另一面

張鈞甯買「1類股」爽賺逾4700萬！　秒變娛樂圈女股神

德保拉本季首度對戰味全龍　兄弟能止4連敗嗎？

「59比1」!　南非次級足球聯賽爆超離譜假球

整本書只印「圓周率100萬位數」！賣25年突登銷售Top1　作者嚇壞

一輩子不長，別和自己過不去！5個愛自己的表現，你做到了嗎？

「為什麼沒有加強槍枝管制」　拜登上深夜談話秀回應了！

身分證也能客製化設計？還可以不列配偶姓名！

媽玩濾鏡突「把鴨放頭上」　呆萌汪一臉問號：在哪裡？

政治熱門新聞

陸軍官校5留美軍校生歸國 　全場她最吸睛

立院副院長蔡其昌確診　女兒無法參加畢典

綠營推他出馬　張善政非穩贏

1922花143分鐘轉送恩恩　他分析：民進黨想甩鍋給侯友宜

許淑華告網友誹謗　竟是「陳佩琪姊妹淘小孩」

直擊／立院打架「揚名國際」？　斯洛伐克議員參觀國會不忘模仿

桃園快篩劑包裝曝光　議員酸：民進黨要開記者會罵鄭文燦？

快訊／卓冠廷公布中和衛生所分機　第一線電話被打爆

王世堅挺黃珊珊　柯P大讚真男人

被政風處長當面批評　柯：無需未審先判

陳時中指1922是委外通報諮詢服務　她痛批：編列預算設置是花假的？

陳其邁遭批自信又自大？　醫界大老分享貼身觀察：他問遍全台專家

北市殯葬處秘書被爆「打麻將喬事」　柯文哲怒了

快訊／美國對台軍售1.2億美元艦艇零附件　拜登政府今正式通知

更多熱門

相關新聞

王世堅「感情上」100％挺　黃珊珊回

王世堅「感情上」100％挺　黃珊珊回

台北市議員王世堅9日質詢時問到，「我現在高度質疑，你會放生黃珊珊」，追問柯文哲到底會不會支持黃珊珊到底？柯則強調，會，還反過來喊話王也應堅定支持黃珊珊。王世堅則說，感情上，百分百支持黃珊珊，但理智往往戰勝感情，「理智上我一定要支持民進黨推出來的市長候選人」。對此，當事人黃珊珊只在臉書上簡短回應，「感謝柯黑跟柯P的共同支持，我好像電燈泡。」

若鄭運鵬選桃市長　柯志恩笑：很容易就可打敗

若鄭運鵬選桃市長　柯志恩笑：很容易就可打敗

要「注意」　朱主席在「改變」！

要「注意」　朱主席在「改變」！

即／竹市高中以下6/13恢復實體上課

即／竹市高中以下6/13恢復實體上課

邀羅智強加入團隊　張善政：期待有這個機會

邀羅智強加入團隊　張善政：期待有這個機會

關鍵字：

桃園市長張善政林智堅參選2022大選

讀者迴響

熱門新聞

網紅夫妻證實:已和平離婚

國泰產險開第一槍！海外旅平險明起暫停「突發疾病」保障　確診不理賠

清冠一號有正確吃法　中醫師全聯會解答了

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

3個月2度染疫！女子轟「無敵星星騙人」：第2次更想死

她冒菜花！治3個月「全部長回來」癢爆　吐一句話醫心疼

聖約翰科大部分停招　恐列教部專輔

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

波特王差點被消失！揭前東家3惡行

6月10日天赦日！專家教1招消災解厄

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

醫示警：腎不好「這種飲料」別碰！

買房8年就繳清貸款　人妻曝開銷網看傻了

即／台東太麻里驚現超大地震魚

魔神仔作祟？廟前出現「數百腳印」警調監視器找嘸人

更多

最夯影音

更多
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面