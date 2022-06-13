唐山燒烤店打人案5嫌有前科　涉非法拘禁、故意傷害、開設賭場

記者蔡紹堅／綜合報導

河北唐山燒烤店打人案的9名嫌犯都已經被逮，其中5人都有犯罪前科，涉及尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害，以及開設賭場等。

根據陸媒報導，涉案的9名嫌疑人分別為7男2女，被警方點名為主犯的陳繼志、劉濤兩人關係緊密，曾一起犯下多起故意傷害案，包含2015年12月的一起刑案中，他們與另外兩人毆打一名男子，並將對方關在後車廂長達10個小時。

▼沈小俊開麥巴赫逃亡，在江蘇被逮捕。（圖／翻攝現代快報）



根據法院文件，劉濤夥同他人，以追討索要抵押車輛的債務為由找到被害人，使用方向盤鎖對被害人的頭部等部位實施毆打，致使其額骨凹陷粉碎性骨折、腦組織挫裂傷、尺骨粉碎性骨折。毆打之後，劉濤等人將被害人強行帶上車，帶到陳繼志位於開平東外環的廠房大院內。隔天12時許，被害人逃脫並報警，經鑑定，傷情為輕傷一級。

還有3名嫌犯有過前科，包含江蘇興化人陳曉亮，他曾因開設賭場被判3年徒刑，一年前才出獄。沈小俊及馬雲齊也都參與過聚眾鬥毆，並涉及聚眾賭博等案件。

唐山市公安局路北分局副局長邢濤接受媒體採訪時表示，幾名嫌疑人都有前科，反偵察能力極強，平常的偵查手段對這些犯罪嫌疑人起不到多大的作用，「我們做了更多、更大強度的基礎工作，才找到犯罪嫌疑人的藏身之所。」

▼受害女子的頭、臉被多次重擊，腫脹變形。（圖／翻攝微博）

