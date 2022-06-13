四川驚現「唐山打人」翻版！　路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

記者魏有德／綜合報導

河北唐山10日發生9男痛毆女子的社會事件，事件還未消退之際，四川射洪市一則「宵夜攤打人事件」的影片突然在微博上傳開，被認為是「唐山打人」事件的翻版，引起外界關注。影片前半部與「唐山打人」相似度極高，不過，有一名男子「見義勇為」出面將「騷擾者」過肩摔打退，讓不少網友點讚。

▲四川宵夜攤現「唐山打人」事件翻版。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《封面新聞》報導，影片流出後，射洪警方出面澄清，該視頻（影片）內容為擺拍，系當地某跆拳道館館長為蹭熱度，自導自演。

這段宵夜攤打人的監視器畫面與唐山打人事件如出一轍，一名穿著綠色上衣的男子先是用手拍了鄰座黑衣女子的頭部，隨後男子作勢要打人，眼看著女子面臨危機之際，另名黑衣男子一個箭步衝上來，先飛踢擊退綠衣男的友人，再用迴旋踢踢倒綠衣男。

這起宵夜攤打人的事件中，黑衣男子宛如「英雄降臨」般的過程讓不少網友點讚，不過，經當地警方查證結果，竟讓整起事件再度反轉。

根據警方調查結果顯示，李某峻（射洪某跆拳道館股東）與董某雷（該跆拳道館館長）為蹭熱點，想要達到宣傳跆拳道館的目的，組織譚某、鐘某瑩（女）、張某彤（女）、王某、何某慶、成某同、楊某等7人，於當晚在射洪城區某燒烤店外擺拍「女子被調戲，男子見義勇為打跑騷擾者」的影片，經剪輯添加「再現唐山打人事件」、「續唐山事件後」等文字內容上傳網路。

監視器畫面也拍下李某峻、董某雷等人一開始是圍坐在一起，「主角」們正比劃著如何相互「餵招」及擺拍，監視器還清楚錄下這群人商量「武打動作」的聲音。

射洪警方表示，「幾人的行為造成了不良影響，涉嫌嚴重擾亂公共秩序，目前，相關涉案人員已被抓獲歸案，案件正在進一步辦理中。」