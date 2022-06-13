　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國三生上課遭老師狂揍！臉部被打爆「縫16針」　父怒學校冷處理

▲15歲男生被老師暴打，臉部縫了16針。（圖／翻攝自沸點新聞）

▲15歲男生被老師暴打，臉部縫了16針。（圖／翻攝自沸點新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西榆林綏德縣遠竹中學一學生近日慘遭老師暴打，臉部縫合16針並延誤中考一事備受網友關注。被打的學生名叫耿亮（化名），此前在遠竹中學讀國三。他因為上課期間未認真聽講，被物理老師用拳頭在胸部和臉上擊打。被打的過程中，物理老師直接把耿亮的眼鏡打碎，因此男孩臉部受傷嚴重，事後被送到醫院縫合16針。

據《齊魯觀社會頻道》報導，耿亮的父親控訴，這名物理老師此前也曾打過其他同學，但是下手沒有這麼重，雖然學校一直說會處理老師打人的事件，但是校方一直沒有給自己任何回覆，老師打人之後學校也沒有給過自己任何說法。

父親透露，孩子被打發生在5月13日，事發後接到學校老師電話，但是對方並沒有給自己說清楚耿亮受傷的嚴重程度就給傷口縫合了。

▲15歲男生被老師暴打，臉部縫了16針。（圖／翻攝自沸點新聞）

▲父親稱，孩子已經留下了心理陰影。（圖／翻攝自沸點新聞）

他控訴，事後他咨詢了一下西安的醫生，簡單縫合會留疤痕，這也會給孩子的身體、心理帶來二次傷害。父親表示，孩子臉被打傷後一直不願意上課，這也導致今年的中考沒有參加。

據了解，為了孩子臉上不留下傷痕，目前耿亮的父親已經帶著耿亮到西安治療。父親表示，耿亮現在心理壓力很大，他就希望臉上的疤痕好了以後再去讀書上學，所以截止目前耿亮也沒有去學校。

6月11日，遠竹中學李校長回應稱，目前警方已經介入了此次打人事件，學校也對涉事教師進行了解聘。

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
LIVE／「八音才子」黃文擇辭世　 兄黃文章淚獻藏頭詩悼念
戴資穎變「戴博士」！　拿到北市大博士學位
雞蛋糕兩份65、三份100！　網笑：陷阱題
高雄男嬰剛出生就確診！　父母沒染疫、醫護PCR也陰性
機車後座女「大法師式」噴飛　慘摔真相曝光
今年最後一波「梅雨鋒面」　這2天抵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

本土再新增37例！上海除3區外禁止堂食　美容美髮要預約

唐山燒烤店打人案5嫌有前科　涉非法拘禁、故意傷害、開設賭場

四川驚現「唐山打人」翻版！　路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

國三生上課遭老師狂揍！臉部被打爆「縫16針」　父怒學校冷處理

再次埋頭創業了！　羅永浩宣布退出所有社交平台

北京天堂超市酒吧166人染疫　官員：防控難度超越上波及2年前

黑裙妹飯店內險遭強闖侵犯！他蹲點「隨機狩獵」　衝撞房門要硬上

狂風雷電冰雹雨襲擊北京　網驚呆大顆如雞蛋：砸身上超痛！

唐山又見暴力事件！駐唱女歌手遭黑道關狗籠、毆打　警方還吃案

唐山女舉報…遭黑幫痛毆「關狗籠16小時」　重重毆打聲駭人

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

本土再新增37例！上海除3區外禁止堂食　美容美髮要預約

唐山燒烤店打人案5嫌有前科　涉非法拘禁、故意傷害、開設賭場

四川驚現「唐山打人」翻版！　路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

國三生上課遭老師狂揍！臉部被打爆「縫16針」　父怒學校冷處理

再次埋頭創業了！　羅永浩宣布退出所有社交平台

北京天堂超市酒吧166人染疫　官員：防控難度超越上波及2年前

黑裙妹飯店內險遭強闖侵犯！他蹲點「隨機狩獵」　衝撞房門要硬上

狂風雷電冰雹雨襲擊北京　網驚呆大顆如雞蛋：砸身上超痛！

唐山又見暴力事件！駐唱女歌手遭黑道關狗籠、毆打　警方還吃案

唐山女舉報…遭黑幫痛毆「關狗籠16小時」　重重毆打聲駭人

包．開箱／LANVIN「22包」藏動人故事！　母與女Logo誕生百年不過時

地獄展爆紅！「青眼殭屍vs飛頭女鬼」內幕曝光　網跪求：台北也辦

鯉魚潭水庫鋸齒堰溢洪道爆紅　「這8天」暫停開放別來看了

面試28K工作被打槍！她冷笑「新鮮人配不上」還敢挑　結果臉腫了

成功狂甩12kg　逆轉人生擔任台啤總經理

雞白湯無限喝！高雄屋台式居酒屋人氣正夯　麻奶烏龍麵是必點招牌

導師輪流吐槽選手　蔡尚樺抱屈「怎麼這樣」

住戶就是最佳主角！　上櫃建商坤悅開發舉辦攝影、繪畫獎金比賽

《台灣蘋果》背後藏紅色資金？經民連赴地檢告發這2人違反個資法

本土再新增37例！上海除3區外禁止堂食　美容美髮要預約

大陸熱門新聞

唐山9男打1女！燒烤店遭網罵爆　她淚發聲

唐山女舉報遭黑幫痛毆「關狗籠16小時」

又是唐山！駐唱女歌手遭黑道關狗籠警方還吃案

單身女深夜回飯店　竟遭陌生男闖入房間

唐山被打女客傷勢曝光　頭臉嚴重變形腫脹

5男暢飲後「主動打掃」　闆娘大讚

唐山打人嫌開麥巴赫逃亡！見警嚇到棄車

陸女團成員也被騷擾！噁男死纏爛打逼敬酒

唐山警醜聞爆不完！打人案由別市異地偵辦

保母挖鼻孔「手指塞他嘴」　公司：在擦鼻涕

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

紅衣女當街遭虐殺放血！淒厲慘叫掙扎影片瘋

四川驚現「唐山打人」翻版！ 路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

她飯店內險遭強闖侵犯！色狼隨機狩獵恐怖畫面曝

更多熱門

相關新聞

雲林高中以下明起5天維持遠距

雲林高中以下明起5天維持遠距

雲林縣政府於上週三6月8日宣佈恢復實體上課後，相關單位每一天仍持續針對民意與疫情等外在條件綜合評估與考量，今（12）日再次透過校方針對家長再做一次調查，共回收近3萬份問券近7成家長希望維持線上遠距上課，縣府正式宣布，下週6月13至17日維持線上遠距上課。

小三生神仙字跡像印刷！老師都認輸

小三生神仙字跡像印刷！老師都認輸

女兒造句「800因此ㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋ」　媽無言

女兒造句「800因此ㄐ一ㄤˋ ㄌㄡˋ」　媽無言

高雄深夜街頭互毆！2好友開揍血濺車身

高雄深夜街頭互毆！2好友開揍血濺車身

租車欠3萬好友反目！他遭設局2打1控13萬被搶

租車欠3萬好友反目！他遭設局2打1控13萬被搶

關鍵字：

陜西榆林綏德縣遠竹中學老師毆打學生

讀者迴響

熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

無敵星星沒用！　護理師3度確診

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

誤踩1禁忌變雙屍命案！師父搞上女信徒恐怖死狀曝

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

阿本感性告白謝炎亞綸：20年始終在身邊

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

即／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局抓到原凶了

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面