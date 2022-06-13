國三生上課遭老師狂揍！臉部被打爆「縫16針」　父怒學校冷處理

▲15歲男生被老師暴打，臉部縫了16針。（圖／翻攝自沸點新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西榆林綏德縣遠竹中學一學生近日慘遭老師暴打，臉部縫合16針並延誤中考一事備受網友關注。被打的學生名叫耿亮（化名），此前在遠竹中學讀國三。他因為上課期間未認真聽講，被物理老師用拳頭在胸部和臉上擊打。被打的過程中，物理老師直接把耿亮的眼鏡打碎，因此男孩臉部受傷嚴重，事後被送到醫院縫合16針。

據《齊魯觀社會頻道》報導，耿亮的父親控訴，這名物理老師此前也曾打過其他同學，但是下手沒有這麼重，雖然學校一直說會處理老師打人的事件，但是校方一直沒有給自己任何回覆，老師打人之後學校也沒有給過自己任何說法。

父親透露，孩子被打發生在5月13日，事發後接到學校老師電話，但是對方並沒有給自己說清楚耿亮受傷的嚴重程度就給傷口縫合了。

▲父親稱，孩子已經留下了心理陰影。（圖／翻攝自沸點新聞）

他控訴，事後他咨詢了一下西安的醫生，簡單縫合會留疤痕，這也會給孩子的身體、心理帶來二次傷害。父親表示，孩子臉被打傷後一直不願意上課，這也導致今年的中考沒有參加。

據了解，為了孩子臉上不留下傷痕，目前耿亮的父親已經帶著耿亮到西安治療。父親表示，耿亮現在心理壓力很大，他就希望臉上的疤痕好了以後再去讀書上學，所以截止目前耿亮也沒有去學校。

6月11日，遠竹中學李校長回應稱，目前警方已經介入了此次打人事件，學校也對涉事教師進行了解聘。