租車欠3萬好友反目！他遭設局2打1　「被搶13萬」成羅生門

▲信義警方6日宣布偵破轄內強盜案，並逮捕涉案吳陳兩男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區永吉路3日晚間爆發一起財務糾紛衍生強盜案件；寧姓被害人（24歲）當時遭2名友人毆打並搶走身上約13萬元新台幣現金，警方獲報調查帶回2名涉案人到案說明，但搶嫌一口咬定是寧男租車造成眾人不堪其擾，才會動手教訓，兩人到案均否認強盜財物，警方不予採信、訊後均依強盜罪嫌送辦。

▲信義警方6日宣布偵破轄內強盜案，並逮捕涉案吳陳兩男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方調查，被害寧男3日晚間到信義區永吉路與友人吃飯喝酒，卻疑似遭設局約出毆打，被搶走財物，被害人自行就醫彥傷，全身有多處挫傷，所幸並無生命危險，事後寧男在家人陪同下到大同警分局延平派出所報案，警方依單一窗口規定轉呈信義警分局五分埔派出所續偵。

警方調查，發現寧男曾向代替吳男向車行租車，但因吳男積欠3萬多元租賃費用，導致寧男屢遭車行逼債，雙方不歡而散後，3日晚間19時雙方見面發生口角衝突，寧男遭對方圍毆，身上財物也遭搜刮一空。警方調查，吳男夥同案陳男及另名女子到場動手，鎖定身分後向台北地檢署聲請拘票，4日16時許在三重逮捕涉案陳、吳2人到案。

2人落網後坦承毆打寧男，但否認有強盜財物，但被害人堅稱自己身上13萬元現金遭搶走，警方只能暫依被害人指控，訊後依強盜、傷害等罪嫌將2人移送台北地檢署複訊，由於該案因租車財務糾紛，雙方各說各話，檢警仍將深入調查案情真相。

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