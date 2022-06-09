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大陸 大陸焦點 特派現場

小三生神仙字跡像印刷！超強筆記本「老師都認輸」　萬人朝聖全跪

▲▼國小生錯題集走紅。（圖／翻攝自騰訊新聞）

▲先前獲得大陸高考作文滿分這篇文章，被評為「高考神仙字體」。（圖／翻攝自騰訊新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸高考剛結束，開始進入閱卷評分階段，有學校老師指出，卷面乾淨整潔，字體工整才不易被扣分。日前，一名10歲的國小生家長在網上，曬出自己孩子的錯題本。沒想到，他的字跡工整得像印刷體一樣，連老師都自嘆不如，瞬間在網路走紅。

據《騰訊新聞》報導，一名國小生家長，在網上曬出他孩子的「錯題本」，根據老師的要求，學生會把每次課堂測試和寫作業中的錯題和易錯題整理成冊。

該學生今年上國小三年級，字跡叫人過目難忘。真正做到了老師要求的「橫平豎直」，整體書寫效果，工整得像印刷體一樣，讓人賞心悅目，學校老師們爭相傳閱。

▲▼國小生錯題集走紅。（圖／翻攝自騰訊新聞）

▲國小生錯題集走紅。（圖／翻攝自騰訊新聞）

該學生的語文老師表示，自己除了上課寫板書的時候，能做到嚴謹認真，私下裡寫教案，也達不到這種程度，真是自愧不如。

報導稱，錯題本與作業本有本質上的區別，因為作業本是要交給老師檢查批閱的，要像考試一樣，講究可讀性，過於潦草，老師看不清楚，學生自然不容易拿高分。但是錯題本就不同了，錯題本不是給老師檢查對錯的，而是學生提醒自己同樣的錯誤儘量不要再犯。

報導說，此前一篇有一篇高考滿分作文，不僅辭藻華麗，意義深遠，而且字跡也是工整得像印刷體字帖一般。很多高中老師便把該字跡稱之為「神仙字體」，學生們也爭相模仿。而這位國小三年級的學生，字跡雖然稍顯稚嫩，但是工整程度和書寫標準度首屈一指，拿到中學生的硬筆書法比賽中，在高中生面前也絲毫不遜色。

▲▼國小生錯題集走紅。（圖／翻攝自騰訊新聞）

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