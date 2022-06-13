無敵星星沒用！護理師3度確診更嚴重　夫：她常突然當機

記者黃翊婷／綜合報導

無敵星星究竟是真的無敵還是暫時流星？一名在專責病房工作的蔡姓護理師認為，無敵星星根本是無稽之談，她1年多來染疫3次，症狀越來越嚴重，第2、3次間隔僅1個月，喉嚨痛到要含冰塊緩解，而且首次染疫之後，她就出現腦霧症狀；丈夫也證實，「她常常突然當機」，平均1、2個小時就會出現1次。

▲蔡姓護理師1年多來染疫3次。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，「已經確診解隔者，未來3個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星3個月，具有一定程度的免疫力。」但近期陸續有重複染疫的民眾在網路上分享經驗談，感嘆無敵星星根本沒用，有些人第二次染疫的症狀反而比第一次嚴重。

根據《聯合新聞網》報導，在專責病房工作的蔡姓護理師認為，無敵星星根本是無稽之談，她去年5月25日第一次確診，當時已懷孕6個月，很怕影響寶寶健康，康復之後還出現腦霧症狀，沒想到今年4月疫情升溫，她再次染疫，隔離10天採陰解隔，結果回到工作崗位1個月就第3次染疫，症狀更加嚴重，喉嚨痛到要含冰塊緩解，身穿防護衣也無法輕易進食，都是靠意志力撐過來的；她的丈夫也表示，妻子自從首次染疫康復之後，就常常突然當機，這個狀況平均1、2個小時就會出現1次。

▲醫師提醒新冠肺炎會重複感染，請民眾不要掉以輕心。（資料照／記者林敬旻攝）

對於無敵星星的說法，胸腔重症科醫師蘇一峰表示，重複感染真的會發生，重量級期刊《Science》3月曾發表一份研究，2021年11月上旬，南非科學家發現10萬5323例疑似再感染Omicron的案例，許多病人已經歷3次感染，「當國外都在強調會重複感染，卻只有台灣在強調感染會有『無敵星星』，台灣價值無敵星星，活在平行時空的台灣。」

此外，歐美國家已出現新一代的Omicron 5.0，並在英國以10倍的速度增長當中。感染科權威黃立民10日受訪時曾表示，這確實是一大警訊，無敵星星保護時間短，3個月就已經算很長了，而且對新病毒無效，目前莫德納、BNT都在研發次世代疫苗，預計最快年底可以接種，屆時不管有感染過還是沒感染過，每個人都有需要施打新疫苗。