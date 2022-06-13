入境檢疫9月前有望放寬0+7　內幕曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心宣布，6月15日起入境檢疫調整為3+4，所有入境旅客只要完成3天居家檢疫，就可以進入4天自主防疫。政府知情人士透露，我國防疫政策朝開放的方向發展，已經沒有退路，如果3+4實施狀況順利，1個月後有望評估是否放寬至0+7，預估最快8月前宣布、9月前實施。

▲出國旅遊不用等到9月，陳時中表示有望提早開放。（資料照／記者李毓康攝）

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指揮中心11日宣布，6月15日起旅客入境檢疫天數縮短為3+4，以入境日為第0天起算，屆時入境民眾只要完成3天居家檢疫，就可以進入4天自主防疫，初期先採人數總量管制，以每週2.5萬人次為原則。指揮官陳時中表示，現階段一週入境人次約1.8萬至2萬人次，會先觀察防疫旅館、防疫計程車以及醫療量能是否上軌道，若都能承受，會再漸次放寬人數限制。

根據《聯合新聞網》報導，政府知情人士透露，這1年來有許多我國駐外人員反映台灣檢疫政策過於嚴格，指揮中心11日宣布放寬入境檢疫措施，雖然壓力很大，但我國防疫政策朝開放的方向發展，已經沒有退路，如果3+4實施狀況順利，1個月後有望評估是否放寬至0+7，也就是入境旅客可以免隔離，只要進行7天自主管理即可，預估最快8月前宣布、9月前實施。

▼▲6月15日0時起，入境旅客居家檢疫天數放寬為3+4。（圖／指揮中心提供）

而關於鬆綁邊境管制政策，陳時中日前被問到民眾9月是否有機會出國旅遊，他直言當然有。新政策公布之後，陳時中又被問到是否有望更提早開放出國旅遊，他鬆口表示「有」，會努力加快腳步，但要一步一步走。

行政院長蘇貞昌12日受訪時也表示，國外都跟病毒共存、開放國境，台灣也早就說要正常生活，但還是得一步一步來，防疫指引都會依照醫療量能、疫情狀況以及疫苗施打率進行調整。