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大陸 大陸焦點 特派現場

狂風雷電冰雹雨襲擊北京　網驚呆大顆如雞蛋：砸身上超痛！

記者任以芳／綜合報導

北京昨晚很不平靜，多區迎來強大風降雨，局部地區下起冰雹雨，甚至連市中心東城區故宮一帶也下起彈珠大小的冰雹。不少好奇網友出門拍攝，又趕緊躲回屋子裡，因為瞬間砸下來實在太痛了。還有不少人「曬冰雹、比大小」，其中一位網友手掌裡的冰雹甚至有如小SIZE的雞蛋。

▲▼ 北京12日晚間下冰雹雨、強對流 。（圖／翻攝 青蜂俠、快科技）

▲北京部分地區和市中心12日晚間出現強對流，下強風雷電冰雹雨 。（圖／翻攝 青蜂俠）

根據北京市氣象台昨晚12日21時05分發佈冰雹黃色預警信號，從13日零時，平谷、通州、順義、朝陽、大興東部將出現分散冰雹，直到今夜凌晨降雨還在繼續，雷電黃色、大風黃色、冰雹黃色三個預警同時生效中。

綜合陸媒報導指出，這場狂風雷電冰雹雨造成北京市郊部分地區淹水，冰雹太過密集，漂浮在水流之上有如冰河，其他地方則是滿地大小冰雹，不仔細看以為下大雪。

▲▼ 北京12日晚間下冰雹雨、強對流 。（圖／翻攝 青蜂俠、快科技）

▲冰雹狂砸車子出現坑洞。（圖／翻攝 快科技）

北京常住人口600多人密雲區河南寨鎮套里村受災最嚴重，太陽能被板被砸壞約100戶，137棟大棚棚膜全部被砸漏，蔬菜糧食作物受損約200畝。各戶的汽車被砸的都是大小坑洞，約20輛車玻璃被砸漏，當地政府協助申請保險理賠。

據了解，北京一共有七個區延慶、懷柔、密雲、平谷、順義、昌平、通州局地明顯出現冰雹，最大冰雹直徑5釐米。有網友曬出住家附近「天降之物」，大小有如小型的雞蛋。不少網友留言說，「砸到頭上真的很痛」、「像是被小石頭砸到的感覺」。

▼ 北京郊區冰雹大如雞蛋。（圖／翻攝 快科技）

▲▼ 北京12日晚間下冰雹雨、強對流 。（圖／翻攝 青蜂俠、快科技）

北京朝陽區、東城區市中心一帶也有下冰雹雨，大部分都是冰雨夾雜小冰雹。不少人表示，「睡到一半被冷醒，一看下起冰雹雨」、「雖然冰雹體積不大，密集性砸在身上很痛。」

大陸中央氣象台今早（13日）06時繼續發佈暴雨黃色預警，預計13日08時至14日08時，江南南部、華南中北部和西南部、雲南東南部和中部以及遼寧西部、山東中部等地部分地區有大到暴雨，其中，福建西部、江西南部、廣東北部、廣西東北部等地局地有大暴雨等。

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