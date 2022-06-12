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北京天堂超市酒吧115人感疫　女客爆料：當晚幾乎沒人戴口罩

▲▼北京天堂超市酒吧115人感疫　女客爆料：當晚幾乎沒人戴口罩。（圖／翻攝微博）

▲北京天堂超市酒吧。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京天堂超市酒吧聚集性疫情已累計通報115例感染者，涉及14個區及經開區，令才大解封不到一周的北京再次面臨新一波的本土疫情威脅。

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰11日通報，6月9日至11日，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告115例感染者，包含107例到訪人員、2例工作人員，以及6例關聯人員。

劉曉峰強調，目前本起疫情處於快速發展階段，預計未來將從酒吧到訪人員及其密切接觸者中陸續發現續發病例，疫情擴散傳播風險較大。

陸媒《中新經緯網》也採訪了天堂超市酒吧的密切接觸者者艾米（化名），她表示，6月6日晚上10點左右，她陪朋友到三里屯談事，原本約在室外，但其中一個朋友建議找個地方坐著談，一開始她是拒絕的，但礙於朋友的堅持，一行三人最終去了天堂超市。

天堂超市位於朝陽區工體西路酒吧一條街糖果俱樂部的地下一層，這裡沒有窗戶，同一層的還有hun culb、kai club等多家酒吧和餐飲店。

艾米提到，6月6日當晚，天堂超市酒吧內，除了工作人員，幾乎沒人戴口罩，「服務人員會要求進酒吧的人掃健康碼，但看得不仔細，只是象徵性掃一眼。」

艾米指出，進去之前她就看到光是酒吧門口就有很多人和車，並且這些人都不戴口罩，所以她一開始就不想進去，「進去之後，我發現，裡面除了工作人員，幾乎沒人戴口罩，有的人還竄桌玩，我就更不敢取下口罩了。」

艾米還說，天堂超市內部空間很大，桌子擺得很密，他們坐在離吧台比較近的位置，「酒吧的人特別多，幾乎是滿的。」

報導提到，天堂超市在北京酒吧圈有著較高的知名度，在小紅書等社交媒體上，天堂超市被貼上了「北京超大網紅酒吧」「最適合新手蹦迪的酒吧」「北京最火喝酒聚集地」「啤酒超市人間天堂」等標籤。

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