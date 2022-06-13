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北京天堂超市酒吧166人染疫　官員：防控難度超越上波及2年前

▲▼北京天堂超市酒吧115人感疫　女客爆料：當晚幾乎沒人戴口罩。（圖／翻攝微博）

▲北京天堂超市酒吧。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京朝陽區天堂超市酒吧疫情已累計166例感染者，北京市政府新聞發言人徐和建12日表示，天堂超市酒吧疫情防控難度超越2年前新發地批發市場聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢擴散的風險。

根據北京市疾病預防控制中心通報，6月9日至12日，涉天堂超市酒吧聚集性疫情累計報告166例感染者，其中，天堂超市酒吧（工體西路6號）到訪人員145例，酒吧工作人員2例，到訪人員的續發關聯人員19例。166例感染者涉及14個區和經開區。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，天堂超市酒吧規模聚集性疫情來勢兇猛，防控難度超越2年前新發地批發市場聚集性疫情及上一波疫情，目前仍存在外溢擴散的風險。

徐和建強調，當務之急是要一手抓流調溯源，一手抓風險管控，全力以赴、爭分奪秒、以快制快，盯住每一個病例，管控風險、滾動排查，防止出現新的疫情放大器，防止出現疫情外溢，以最快速度阻斷疫情傳播鏈條，堅決打贏這場疫情防控殲滅戰，守護人民群眾生命安全和身體健康。

另外，曾到過天堂超市酒吧顧客透露，6月6日當晚酒吧裡人非常多，幾乎是滿的，但除了工作人員外，幾乎沒有人戴口罩，「進去之前就看到光是酒吧門口就有很多人和車，並且這些人都不戴口罩。」

天堂超市在北京酒吧圈有著較高的知名度，在小紅書等社交媒體上，天堂超市被貼上了「北京超大網紅酒吧」「最適合新手蹦迪的酒吧」「北京最火喝酒聚集地」「啤酒超市人間天堂」等標籤。

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