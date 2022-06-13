高雄各地深夜飄「濃烈屎味」　市民崩潰求真相：化糞池爆了？

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市從昨日（12日）晚間開始，陸續有民眾聞到空氣中有一股類似動物排泄物的惡臭味，有人形容像牛屎味，也有人覺得根本就是化糞池的味道，並紛紛透過高雄市政府線上服務即時系統等管道向市府反映，希望能查清真相，但目前還沒找到臭味的來源。

▲高雄市民反映聞到空氣中有一股惡臭味。（圖／翻攝自高雄市政府線上服務即時系統）

高雄市政府線上服務即時系統從12日深夜至13日凌晨2時許，陸續有民眾表示聞到一股惡臭味，有人形容像動物排泄物的味道，也有人覺得像化學藥劑異味，而且影響範圍很大，包含楠梓、三民、仁武、鳳山、鳥松、左營、鼓山、前鎮區等地區，都有民眾聞到異味。

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還有人在臉書社團「高雄大小事」PO文討論，「到底怎麼了？我一直問到豬屎味，化糞池爆了嗎？」、「現在開始，又是高雄地區聞到牛屎味」。其他網友也紛紛留言表示，「黑板樹或掌葉蘋婆吧」、「夜間偷排吧，最近常下雨的關係啦，習慣就好」、「很臭，已經飄到室內，好噁」、「三民區+1，夜間晾衣服時，聞到超臭的化糞池味道」、「鳳山一堆味道都是半夜10點多開始」、「以為是我鼻子壞掉了，嚇死我」。

不過，也有人指出，現在並非黑板樹或掌葉蘋婆開花的季節，臭味應該另有原因。至於臭味的來源到底是什麼，目前高雄市環保局仍在調查當中。