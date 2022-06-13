快訊／抓到了！高雄各地整夜飄豬屎味　環保局：是天然形成的

▲掌葉蘋婆樹照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市從昨日（12日）晚間開始，陸續有民眾聞到空氣中有一股類似動物排泄物的惡臭味，有人形容像牛屎味，也有人覺得根本就是化糞池的味道，並紛紛透過高雄市政府線上服務即時系統等管道向市府反映，希望能查清真相，高雄市環保局發新聞稿表示兇手找到了，是行道樹掌葉蘋婆所致。

環保局13日一早就發出新聞稿說明：「凌晨有10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味，地點分布鼓山、左營、仁武、鳥松、鳳山及三民等區。經環保局派員於現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，臭味來源疑為行道樹掌葉蘋婆所致」。而掌葉蘋婆樹為高雄市常見之行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生之豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。經環保局稽查人員於現場查證後，發現異味疑來自行道樹所致。其他常見花期會產生異味之行道樹尚有黑板樹、福木、大葉山欖等。

▲高雄市民反映聞到空氣中有股惡臭味。（圖／翻攝自高雄市政府線上服務即時系統）

其實高雄市政府線上服務即時系統從12日深夜至13日凌晨2時許，陸續有民眾表示聞到一股惡臭味，有人形容像動物排泄物的味道，也有人覺得像化學藥劑異味，而且影響範圍很大，包含楠梓、三民、仁武、鳳山、鳥松、左營、鼓山、前鎮區等地區，都有民眾聞到異味。

還有人在臉書社團「高雄大小事」PO文討論，「到底怎麼了？我一直問到豬屎味，化糞池爆了嗎？」、「現在開始，又是高雄地區聞到牛屎味」。其他網友也紛紛留言表示，「黑板樹或掌葉蘋婆吧」、「夜間偷排吧，最近常下雨的關係啦，習慣就好」、「很臭，已經飄到室內，好噁」、「三民區+1，夜間晾衣服時，聞到超臭的化糞池味道」、「鳳山一堆味道都是半夜10點多開始」、「以為是我鼻子壞掉了，嚇死我」。



