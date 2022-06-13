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高雄來台南遊玩卻忘了租用機車停哪　南警半小時內找到

▲台南市警二分局中正派出所副所長黃振華、警員吳品賢，協助徐姓男子找到他的租用機車，令徐男十分感謝。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警二分局中正派出所副所長黃振華、警員吳品賢，協助徐姓男子找到他的租用機車，令徐男十分感謝。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

31歲徐姓男子與女友，從高雄搭火車來台南國華街附近旅遊，不過因徐男非台南人，對周邊街道不熟悉，要取車卻發現忘記機車停放位置，因遍尋不著機車，只好報警求助，市警二分局警方據報在半小時尋獲。

台南市警二分局中正派出所員警，12日晚上8時許執行巡邏勤務時，接獲派案稱轄區國華街有人報案機車不見了，警方立即趕赴現場處理。市警二分局中正派出所副所長黃振華、警員吳品賢到達現場後，發現1名31歲徐姓男子手足無措、心急如焚、態度緊張，見警方到達立即上前告知，他的機車不見了，他遍尋不著下只好報警求助。

警方立即與徐姓男子確認，徐男表示他當日下午從高雄搭火車來台南中西區國華街附近遊玩，晚間8時許返回國華街要取車時，因為街道看起來都很像，花了一段時間，還是找不到機車，因為機車是租借來的，現在找不到，非常緊張與不安。

案經警方發揮偵探的精神，調閱周遭路口監視影像、及查詢車輛有無遭拖吊、在排除「遭竊」後，抽絲剝繭確定徐男騎乘機車行經路線，終於在中西區西門路與友愛街口發現該部機車，徐男見警方在短短半小時內迅速將機車尋回又驚又喜，對於烏龍遭竊案感到不好意思，頻頻向警方致歉及道謝，同時對警方的專業及效率給予最高肯定，並豎起大拇指說「台南警察讚啦！」

市警二分局表示，到外地出遊或洽公，建議民眾停車後，除注意有無拔取鑰匙、上鎖車輛外，並可利用手機拍下停車位置周遭門牌，避免路況不熟而苦尋不著車輛，並籲請大家，貴重物品及金錢應隨身攜帶保管，避免愛車成為不法之徒覬覦的目標。

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