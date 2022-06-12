快訊／高雄+7238！大降近6000例　陳其邁曝可能這原因

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者陳宏瑞／高雄報導

中央公布高雄市今（12）日新增7250例，經過高雄市疫調轉銜後，高市府公布新增7238例，其中，診所地區醫院門診快篩陽確診佔了96%、PCR確診佔了4%，跟昨天確診13023例相比，大幅減少了5785例，對此，市長陳其邁表示，可能是假日效應，採檢篩檢量少所導致，可能有失準的情況，不過高雄市整體疫情應該還是會逐漸緩降。

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▲高雄市6/12疫情概況 。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局指出，在今天確診年齡分布統計，50-64歲這個年齡層佔的比例最高，達到20.6%，40-49歲居次，佔16.8%，顯示目前處於疫情高原期，成年人在工作、社交、群聚接觸風險上，可能會比其他年齡層還要來得高。

▲高雄市6/12疫情概況 。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，高雄市目前的疫情盛行率達到10.67%，但和基隆、新北、桃園等北部縣市相比，以5日移動均線來看，這些縣市的盛行率都接近20%，也就是疫情上升的速度快，下降的速度也快，而高雄等中南部縣市疫情是緩升，所以下降的速度也會比較慢，屬於緩降的型態，目前仍是處於高原期，但會慢慢緩降，可能會控制在每天1萬例以下。

▲高雄市6/12疫情概況 。（圖／高雄市衛生局提供）

此外，對於外界關心確診者何時可以施打疫苗，陳其邁指出，建議確診者自發病日或確診日起，至少間隔3個月以上，再接種新冠疫苗，