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南投男騎車外出墜橋落水　警河床尋獲搶回一命

▲埔里警方及時搶救墜橋落水男子，阻止憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里警方及時搶救墜橋落水男子，阻止憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有情緒困擾的莫姓男子日前獨自前往向善橋，卻被民眾發現橋面徒留一台機車，擔心男子發生意外，連忙報案求救；警方和消防隊派員到場後，立刻徒步走下河床仔細搜尋，終於發現身上多處受傷的莫男，送醫搶回一命。

埔里警分局指出，日前接獲110勤務中心轉報，稱有民眾在向善橋墜入眉溪河；愛蘭派出所巡邏員警林俊佑、鄭宇哲獲報後趕抵現場，於橋上發現一台機車，不過未發現疑似墜橋民眾，見事態緊急，立刻步行下眉溪河沿河床搜尋，並同時通知消防隊及線上警力等單位派員聯合救援。

警消單位經過一番努力，終於在溪床雜草堆中發現35歲的莫姓男子，見其因墜溪時頭部及身上多處挫傷，立即背負他至岸上，陪同由埔里消防分隊救護車送往埔里基督教醫院醫治，並通知家屬到場照料；家屬表示，莫男因患憂鬱症精神狀況不穩定，不知怎會墜橋落水，並對警方和消防隊積極救援、阻止憾事不斷表達感謝之意。

▲草屯警方及時將情緒激動獨坐窗邊的女子拉回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯警方及時將情緒激動獨坐窗邊的女子拉回。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯分局草屯派出所警員高儀庭、林奕安，則於近日執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱在草屯鎮虎山路某處民宅，有女子與家人吵架、情緒激動，2人獲報後趕抵現場，赫然發現該名女子坐於靠近馬路一側的3樓窗台邊上，立刻先行輕聲安撫女子情緒，趁其不注意與消防隊員一同將女子拉離窗邊，並協助至醫院就醫，成功阻止憾事發生，家人目睹驚險過程，也對警、消人員英勇作為感激不已。

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