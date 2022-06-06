23歲男墜落「7樓高大橋」竟無受傷　消防吊掛救人一看傻眼了　

▲23歲男自7樓高大橋上墜落，被警消吊掛救起 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者柯沛辰、陳以昇／新北報導

新北市烏來區6日下午傳出一起墜橋意外，23歲吳姓男子不明原因從21公尺高的大橋墜落，被人發現時躺在溪床旁。消防獲報趕抵，出動吊掛器材將人順利拉上橋梁，但讓眾人驚訝的是，吳男近乎毫髮無傷、意識清楚，令人難以置信。

轄區消防局6日下午1點45分接獲民眾報案，稱烏來區觀光大橋下有人躺在溪床上，疑似需要救援。據悉，23歲吳男騎車從新莊到烏來區觀光大橋兜風，看到風景很漂亮，便駐足觀賞，後來不知何因，恍惚間竟從7層樓高的橋面墜落溪底，所幸一旁施工工人目擊，立即通報119。

警消趕抵後，利用吊掛器具將吳男救起，但令人詫異的是，吳男不僅意識清楚，能清楚描述自身狀況，而且經檢視也無明顯外傷。不過，為了保險起見，消防還是預防性將人送往新店耕莘醫院觀察，至於詳細墜落原因仍待警方調查。

烏來觀光大橋位在北107-1鄉道，又稱環山路大橋，橋面距離下方南勢溪約7層樓高、21公尺左右。消防員推測，可能是近日山區豪雨，溪水較深，吳男又直接墜入南勢溪深處，得到足夠緩衝，才幸運撿回一命。

▼吳男被救起時無明顯外傷，意識清楚。（圖／記者陳以昇翻攝）

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