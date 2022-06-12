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陸片面禁台灣石斑！日媒分析中方背後考量：試圖影響11月九合一大選

▲因應中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，台南市政府也配合提出台南石斑魚產業輔導措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。（圖／記者林悅翻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

中國大陸10日片面以「檢出禁用藥物」為由，宣布自13日起暫停受理台灣石斑魚輸入。對此，，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，石斑魚的產地，主要在屏東丶高雄等台灣南部地區，是民進黨支持者相對較多的地方。北京當局或許想通過打壓相關業者，來影響11月的九合一選舉。

矢板明夫指出，至於從石斑魚有檢出有害物質的說法，應該是無稽之談。去年原本要出口到中國的鳳梨，因檢驗不合格被取消後，被大量轉銷到了日本，卻沒聽說過在日本海關查出什麼問題，「被稱為全世界最龜毛的日本質檢人員，都沒有在認真工作嗎？我不相信。所以，在鳳梨問題上，我敢斷定，一定是中方在故意刁難台灣。」

矢板明夫分析，石斑魚的產地，主要在屏東丶高雄等台灣南部地區，是民進黨支持者相對較多的地方。北京當局或許想通過打壓相關業者，來影響11月的九合一選舉。

對於石斑魚的養殖技術，矢板明夫表示，台灣曾經是世界第一，但隨著近年兩岸互動的增加，大量的技術外流。現在中國的石斑魚養殖業的規模越來越大，甚至已經有一部分返銷回台灣市場。其實，高級鳳梨的種植技術也是從台灣傳到中國的。俗話說「教會徒弟，餓死師父」，回顧多年來的兩岸交流，台灣有很多值得反思的地方。

矢板明夫指出，不管是台灣產鳳梨還是石斑魚，在中國的市場上都不是獨一無二的產品。中國之所以大量購買，並不僅僅出於商業上的需求，而有很大的成份是基於統戰上的需求。中方讓台商賺錢，根本不懷好意，長久下去，遲早要付出代價。

矢板明夫表示，台灣還有很多產品也高度依賴中國市場，今後兩岸有任何風吹草動，都隨時可能變成被中國打壓的對象，相關業者應及時做好轉型的準備。

矢板明夫指出，至於被稱為台灣「護國群山」的半導體產業，暫時不用擔心。在技術上，中國國內的廠家很難模仿，今後還會繼續購買台灣的晶片，但是，台灣在技術外流問題上一定要格外小心。

矢板明夫表示，台灣今後應該著力的，是提高產品的魅力、打造自己的品牌。以鳳梨為例，日本是一個鳳梨消費大國，但國內差不多只有沖繩產，95%靠進口。現在主要進口國是菲律賓和哥斯達黎加。目前台灣產的鳳梨價格偏高，但如果針對日本的高級市場開發出好的商品，還是很有成長空間的。

對於石斑魚市場，矢板明夫指出，日本人是全世界最愛吃魚的民族，石斑魚在日本的潛在市場應該也不小。相信在這方面也是很有商機的。

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