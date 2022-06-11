完全沒收到風聲！　台商嘆「龍膽石斑」衝擊更大：是因為政治

記者蔡儀潔／北京報導

大陸10日無預警暫停台灣石斑魚輸入大陸，引發各界關注。王姓台商向《東森新媒體ETtoday》直言「完全沒有收到風聲」，對龍膽這類高端石斑魚種衝擊更大，「對我而言是一個政治的東西，不是產業的東西。」

▲北京水產攤販撈出一條活跳跳的石斑魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸海關總署10日晚間發出通知，稱自2021年開始，多次從台灣輸入的石斑魚中，驗出禁用藥物，甚至檢驗出土霉素超標，因此暫停台灣石斑魚輸入。王姓台商表示，完全沒有收到風聲，自己也是當天才知道。

他透露，一家在澎湖經營石斑魚養殖的公司，約6、7成都是出口到大陸，其餘在台灣消化，由於大陸佔高端石斑魚消耗的大宗，「衝擊更大。」

「只要是活的東西都有加藥」，他直言，無論搭船還是搭飛機，穿過台灣海峽均需要時間，業者多多少少都會加一些藥，「讓海鮮更好地活著，價格也才會高。」因此王姓台商認為，此次禁令是政治原因。

他進一步指出，近年兩岸關係惡劣，漁農業被「開刀」，台商圈寒蟬效應很大，不過目前禁的只有幾個品項，代表大陸還是希望跟台灣保持友好關係，「只是要看蔡政府狀態而定。」

▲台商感嘆這兩年水產不好做 。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，今年年初，大陸就曾直接點名台灣2家石斑魚養殖場使用禁藥。另一位從事水產業的何姓台商表示，該件事後其實「該做的還是會做」，不過以廈門為例，台灣石斑魚輸入量大減，除政策影響外，市場因素也至關重要。

他具體闡述道，首先，石斑魚與龍蝦等不同，大陸沿海省份是能成功養殖的，且產量呈上升趨勢；第二，大陸國家主席習近平主張「內循環」經濟，加上民眾不太會指定吃台灣的海鮮，「台灣水果比較有名」，因此市場偏向自產自銷。

▲ 海鮮進口大陸還需要「核酸證明」。（圖／台商提供）



他接著說，第三，大陸「外防輸入」的政策下，不管是台灣石斑還是國外各類龍蝦海鮮，都要「全檢」外加一堆證明，「簡單來說，就是海鮮都要捅一捅，驗核酸」，因此時間成本等上升，「這兩年水產不好做啊。」

未來的路要怎麼走？王姓台商表示，這次影響挺大，台灣也不可能像「全民吃鳳梨」那樣號召「一起吃石斑魚」，根本不現實，畢竟價位在那裏，不過相信大家都會變通，「賣不了魚就賣蝦，賣不了蝦就賣螃蟹，總要去找出路。」

▲陳吉仲發文批中國粗魯「遺憾已不足以表達」，將全力衝刺分散市場。（圖／記者許敏溶攝）

大陸10日投下禁石斑魚的震撼彈後，農委會陳吉仲今早透過視訊指出，台灣所有輸出石斑魚均符合國際規範及中國大陸規定通關，大陸取消輸入台石斑魚輸入，「違反所有國際規範相當清楚」，近期將利用透過雙方協議平台，提供科學證據，要求中方取消禁令，若無正面回應，不排除到WTO SPS再次申訴。

另外，外界擔心，下一個對象可能是高度仰賴大陸市場的午仔魚。陳吉仲表示，從去年到這次石斑魚，發現大陸禁止輸陸農漁畜產品，都是針對台灣倚賴大陸市場比例非常高品項，大部分都超過7成5，故從鳳梨事件後，農委會已針對農漁畜產品輸中部分開始分散市場，不只午仔魚，包括芒果、文旦等，也都會全力衝刺其他市場。

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