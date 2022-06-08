娃娃臉「清純少年」揮刀砍死鄰居　犯案前還在自拍！預告冷血殺人

▲英國17歲少年對鄰居懷恨在心，相約對峙後竟持刀刺死對方。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

英國17歲少年麥克布萊德（Jack McBride）擁有一張清秀的娃娃臉，然而，他卻在2020年4月持刀刺入鄰居的心臟，導致26歲受害人當街傷重身亡。檢方在法庭上指出，麥克布萊德作案前曾和前女友通話稱「妳以為我不會殺人嗎？」甚至在抵達犯案現場後，自拍上傳社交媒體並寫下「遊戲時間到了」的冷血訊息。

根據《每日星報》報導，蘇格蘭地區倫弗魯郡（Renfrewshire）2020年4月1日發生命案。17歲少年麥克布萊德認為26歲男鄰居溫斯特（Johnny Winters）曾於2019年蓄意跑到他家門前縱火，又懷疑溫斯特的伴侶對他妹妹威脅霸凌，加深了兩人的矛盾。法庭紀錄顯示，悲劇發生當晚，麥克布萊德用社交媒體私訊溫斯特，出言挑釁並邀他出面對峙。

▲26歲的溫斯特（Johnny Winters）當街被砍身亡。（圖／翻攝自Facebook）

麥克布萊德作案前曾打電話給前女友稱，「妳以為我不會殺人，以為我只會說越不敢做嗎？」一段法庭證據影片中，麥克布萊德透露了他即將前往溫斯特的家，也提到了縱火案，他到現場後對著窗戶大喊要溫斯特下來，對方則要他自己上樓，而影片最後是他用Snapchat拍下的自拍照，甚至在寫下「遊戲時間到了」的恐怖文字。

溫斯特拿著一把斧頭下樓，並用較鈍的一側攻擊麥克布萊德，不料，這場街頭鬥毆越演越烈，麥克布萊德最終持刀刺入溫斯特的心臟並逃逸，儘管醫護人員迅速趕到現場，但仍來不及挽救溫斯特的性命。事發至今已經2年，愛丁堡高等法院7日宣判麥克布萊德犯下過失殺人罪，將面臨6年8個月的有期徒刑。

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