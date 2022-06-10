網軍？他揭兩PTT帳號上班時間罵議員、恩恩爸　一查竟是新北公務員

▲李坤城揭2新北市公務員上班時間透過PTT嘴人。（合成圖／翻攝自Facebook／李坤城 新北市議員）

記者蘇晏男／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇日前控PTT帳號「henrydai」說他壞話，結果一查發現是三重地政事務所戴姓員工，而此人因公務時間發文而移請考績會處理。對此，民進黨新北市議員李坤城10日再揭有2個PTT帳號為新北公務員所有，卻於上班時間到處嘴人，且有意帶風向，呼籲新北市府揪出來，並依規定給予相關懲處。

李坤城10日上午在臉書表示，他接獲消息，至少還有兩個PTT帳號「qwerty110」及「titanbc」，在上班時間又到處亂逛嘴人，而且時間點還是在戴姓員工被四叉貓踢爆之後。

李坤城說，根據消息，「qwerty110」及「titanbc」都是新北市的公務員，其中PTT版上在討論恩恩爸只能聽錄音檔不能帶走，「qwerty110」批評恩恩爸「真的是噁心，一句話就是要證明你們沒有」、「不接，真的當自己選上民意代表了是不是」、「在練習當立委質詢啦，想要甚麼資料就要」、「怎樣，當選上立委在質詢了是不是」、「還在那邊調記錄，告了就有記錄了啦」等言論。

李坤城表示，這個「qwerty110」的IP位置是在新北市政府，利用上班時間惡意評論恩恩爸的事情，他要求市府找出這個人並依規定處理。

李坤城也指，「titanbc」也是公務人員，網址來自於某區公所，一樣在上班時間評論時事，PTT上討論民進黨調高基本工資一事，「titanbc」評論「只敢做一些無關緊要的，一碰到有既得利益者的事就完全不敢做，笑妳大內宣」等。

李坤城表示，他相信絕大多數的公務員都是盡心盡力，他也非常尊重言論自由，但是在上班時間做非公務的事情，甚至有意帶風向，對於這種害群之馬的公務人員，請新北市府揪出來，依規定給予相關懲處，才對得起奉公守法的公務員。