學生總確診首破27萬！單日+3557　全台6063所園校停課

▲受疫情影響，全台仍有超過6千所園校停課採遠距教學。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（11日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增3557例確診， 全都是本土學生，學生累計確診總數首度突破27萬例，而光是國小學生就超過9.8萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6063所園校停課，比昨天增加4所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為27萬2075例，較昨天新增3557例，全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到27萬1392例，而本土生新增3557例確診，包括大專校院新增605例、高中551例、國中506例、小學生1220例、幼兒園675例；境外生今天無新增案例，累計確診總數維持683例。

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▲今天校園新增3557例確診，累計確診總數突破27萬例。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6063所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加4所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5352所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少11所，包含含幼兒園2093所、國小2259校、國中 626校、高級中等學校249校、大專校院125校；另有711所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加15所，含幼兒園344所、國小 124校、國中104校、高級中等學校 118校、大專校院21校。