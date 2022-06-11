台首大正式被列為專輔學校　教團：對師生較有保障

▲台灣首府大學正式被教育部列為專輔學校。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學上週傳出未在期限內完成捐資，將被列為專案輔導學校，傳出教育部在本週三（8日）正式被列為專輔學校，教育部今（11日）證實，並指後續將依私校退場條例，提私校退場審議會審議處理，全國私校工會理事長尤榮輝指出，這對師生相對有保障，因為依退場條例規定，至多要給老師6個月資遣慰助金，學校也不得強迫學生轉學。

台灣首府大學在上月17日傳出將向教育部申請停招消息，讓師生相當錯愕，學生還組成自救會向校長張淑中遞交陳情書，保證所有學生原校畢業，但董事會卻因為財務短缺，在5月27日指示學校規劃自111學年起停止各學制學生招生。

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此外，教育部，在3月31日就函知台首大，倘若董事會未在5月31日前挹注2000萬元、8月31日前挹注3356萬元資金到學校，教育部就會將台首大列為專案輔導學校，而傳出本週三（8日）台首大已經被正式被列為專輔學校，教育部今天也證實。

由於台首大未如期挹注資金，教育部表示，依現行規定將台首大列為專案輔導學校，後續將依私校退場條例，提私校退場審議會審議處理；而有關退場審議會部分，教育部目前已擬訂「私立高級中等以上學校退場審議會設置辦法」、「專案輔導學校認定辦法」兩部子法草案，等子法發布後，將儘速籌組退場審議會。

對於台首大正式被列為專輔學校，全國私校工會理事長尤榮輝認為，這是教育部依法行政，而台首大將因此不能招收外籍生等處罰，但對台首大師生來說，相對比較有保障，因為根據私校退場條例規定，要發給離退老師至多6個月資遣慰助金，學校也不得強迫學生轉學，目前台首大學生希望原校畢業，但仍要觀察校方能否維持原有教育品質，學生若轉學，台首大要補助轉校後增加支出。