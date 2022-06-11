118萬劑公費快篩下週發送　1.7萬餘家補習班與課照中心可領取

▲行政院下週起發放公費快篩試劑提供補習班及課照中心。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許敏溶／台北報導

因應學校暑期將至，家長仍有將孩子送至短期補習班及兒童課後照顧服務中心學習及照顧需求，教育部今（11日）宣布，將由行政院提供全國1萬7514家補習班及課照中心公費快篩試劑，全國共配發約118萬劑，作為防疫備用資源，以維師生健康安全，預計從下週三（15日）起開放領取。

暑假即將到來，但目前新冠肺炎疫情仍蔓延全台，教育部今天表示，因應疫情，行政院協調中央流行疫情指揮中心，提供補習班及課照中心公費快篩試劑作為防疫備用資源，以維師生健康安全。

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教育部指出，這次配發對象為全國1萬7514家依教育法規，向地方主管教育行政機關申請核准立案，招收高中以下教育階段學生的補習班及課照中心；配發原則以補習班及課照中心學生及教職員工人數規模為配發劑量設算，進行40劑至200劑的一次性配發，全國共配發約118萬劑，作為暑期防疫備用資源，提供補習班及課照中心人員或學生於到班(課)或上班(課)期間身體不適，有疑似感染新冠肺炎情形時使用。

▲行政院下週起發放公費快篩試劑提供補習班及課照中心。（圖／記者姜國輝攝）

考量暑期將近，為加速領用時程，教育部表示，這次由行政院發放的公費快篩試劑試劑，從下週一（13日）起，將以物流陸續寄送至各縣市40所配發據點學校，領取時間為下週三起到7月15日，以學校上班日為原則，再由補習班及課照中心負責人或指派專人（持有委託書），依教育部所核配快篩試劑數量，持立案證書影本及身分證明文件至配發據點學校領取。

教育部指出，小型、中型補習班每家分別可領40、80劑，中大型、超大型補習班則每家分別可領160劑、200劑，至於使用原則，補習班及課照中心人員或學生於到班(課)或上班(課)期間身體不適，有疑似感染新冠肺炎情形時可使用。

教育部指出，若是位處偏遠地區、或距離配發據點學校遙遠，不方便親領補習班與課照中心，教育部將協助直接寄送，也提醒這次為一次性配發的防疫備用物資，請補習班及課照中心記錄領取快篩試劑人員與數量，並撙節使用。