獨／鳴日號行駛中「恐怖騰空跳動」　驚悚影片曝光

▲鳴日號經過花蓮南平到萬榮路段發生瘋狂騰空跳動。(影片／讀者提供)

記者李姿慧／台北報導

嚇傻！今(6/11)一列高檔豪華觀光列車「鳴日號」行駛至台鐵花蓮南平到萬榮間，列車一路失控瘋狂跳動，輪子騰空飛起。由於交通部鐵道局正在該處施作雙軌工程，鐵道局坦言，因抽換鋼軌工程擾動地基，因此列車受到影響，晚間將進行砸道強化路基。

主打美學設計的台鐵「鳴日號」目前委託旅行社經營，為國內最高檔豪華鐵道旅遊，依不同行程，團費要價數萬元不等，不過今卻有一段影片流出，一列鳴日號行駛至花蓮南平道萬榮間，列車突然瘋狂跳動，輪子甚至騰空飛起，宛如快失控出軌，令人捏把冷汗。

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▲南平到萬榮間因交通部鐵道局雙軌化工程擾動導致路基軟弱，鳴日號經過時瘋狂騰空跳動。（圖／讀者提供）

台鐵表示，因該處正在進行南平-萬榮雙軌化工程，發現有10公尺長路基軟弱現象，造成軌道不平整現象，今天上午列車經過該路基軟弱處，發生跳動現象，經通報後，列車通過採15公里慢速行駛，並派人砸道人工補強後，改採30公里時速慢行，並派員監控，晚上將安排大型機械砸道。

對此，鐵道局則表示，當天正在進行雙軌化抽換鋼軌作業，因此擾動路基，邊營運邊施作改建工程，切換工程有其難度，也會對營運造成影響，晚間將加強砸道補強。