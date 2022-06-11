Buffet吃一半「服務生來買單」他不解　網一致推：最沒爭議

▲吃到飽餐廳品項多元，深受台人喜愛。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人聚餐喜歡選Buffet餐廳，用餐時段內可以盡情邊聊邊吃。就有網友發文，有時去吃到飽，用餐到一半的時候，會有服務生過來要求要先結帳，讓他很疑惑，因為付了錢之後，服務生還要再來找錢或給發票，客人跑去夾菜的話，還要等顧客回來，「這樣不會很麻煩嗎？」話題意外引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「為何很多Buffet會吃到一半跑來收錢？」說他去吃Buffet，遇過吃到一半時，服務員過來說「麻煩先結帳」，不禁納悶，「付了錢，她還要再來找我找錢跟給發票，我跑去夾菜了她還要等我」，認為這樣會更麻煩。他就猜測，是否要避免霸王餐，但有心想跑的話，還是可以在收錢之前「尿遁溜走」，「為何不在入口進場前就結一結，比較方便呢？」

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貼文一出，不少人都認同這種結帳方式，「這樣才省時省力」、「團體的不一定都準時入座」、「怕吃完一堆人卡著吧？尤其短時段的」、「這樣客人不用等待，不是很好嗎」、「餐中收最沒有爭議」、「場地大、餐期短，就必須要靠桌邊結來分散，你要先結，那就是一場的人不能太多。」

許多網友則表示，如果讓顧客集中在進場或離場時結帳，就會是一場災難，「你看排隊一堆人，還要慢慢結帳進場，後面的會不會爆氣」、「一次都上百人的，進場結要結到什麼時候」、「總比你吃完塞在那邊結帳好」、「離場時間一致，你要那時候大家一起擠，花半小時排隊結帳嗎」、「吃到飽時段制，怕吃完卡一堆人結帳」、「他等你比較麻煩，還是一堆人吃完結帳你等他麻煩？」