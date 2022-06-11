　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Buffet吃一半「服務生來買單」他不解　網一致推：最沒爭議

▲吃得到螢烏賊與鮪魚！欣葉日本料理推30多道夏季料理　芒果也入菜。（圖／記者黃士原攝）

▲吃到飽餐廳品項多元，深受台人喜愛。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人聚餐喜歡選Buffet餐廳，用餐時段內可以盡情邊聊邊吃。就有網友發文，有時去吃到飽，用餐到一半的時候，會有服務生過來要求要先結帳，讓他很疑惑，因為付了錢之後，服務生還要再來找錢或給發票，客人跑去夾菜的話，還要等顧客回來，「這樣不會很麻煩嗎？」話題意外引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「為何很多Buffet會吃到一半跑來收錢？」說他去吃Buffet，遇過吃到一半時，服務員過來說「麻煩先結帳」，不禁納悶，「付了錢，她還要再來找我找錢跟給發票，我跑去夾菜了她還要等我」，認為這樣會更麻煩。他就猜測，是否要避免霸王餐，但有心想跑的話，還是可以在收錢之前「尿遁溜走」，「為何不在入口進場前就結一結，比較方便呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人都認同這種結帳方式，「這樣才省時省力」、「團體的不一定都準時入座」、「怕吃完一堆人卡著吧？尤其短時段的」、「這樣客人不用等待，不是很好嗎」、「餐中收最沒有爭議」、「場地大、餐期短，就必須要靠桌邊結來分散，你要先結，那就是一場的人不能太多。」

許多網友則表示，如果讓顧客集中在進場或離場時結帳，就會是一場災難，「你看排隊一堆人，還要慢慢結帳進場，後面的會不會爆氣」、「一次都上百人的，進場結要結到什麼時候」、「總比你吃完塞在那邊結帳好」、「離場時間一致，你要那時候大家一起擠，花半小時排隊結帳嗎」、「吃到飽時段制，怕吃完卡一堆人結帳」、「他等你比較麻煩，還是一堆人吃完結帳你等他麻煩？」

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
Buffet吃一半「服務生來買單」他不解　網一致推：最沒爭議
12歲女童「畫詭異綠衣男」走近床！　老師識破恐怖真相
信義區「超胸恐龍妹」PTT爆紅　隔8年近況曝光
「酒精當額溫槍」噴破男童眼角膜！　女服務生下場曝
一刀刺腦亡！女兒亂刀砍死爸爸　行兇動機曝光
快訊／南橫山壁「整片滑落」　天池至埡口路段封閉
「打疫苗死比沒打多？」　醫曝簡單算式一看秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／醫院不給場地...葬儀社車上幫確診者入殮　爬棺木驚人影像曝

6／15零時起恢復旅客轉機　桃機5大措施應戰

計程車救命錢來了！每輛車補貼5千元防疫金　一次性匯戶頭

台首大正式被列為專輔學校　教團：對師生較有保障

竹縣+1842！兒童第2劑與醫事人員第4劑　即將開始接種

Buffet吃一半「服務生來買單」他不解　網一致推：最沒爭議

快訊／豪雨持續下...南橫山壁整片滑落　天池至埡口路段封閉

午後雨彈來襲！　北北基等8縣市大雨特報　

本土累計278萬人染疫「確診地圖曝光」！1縣市守在千例內

「打疫苗死亡人數比沒打多？」醫搖頭　超簡單算式一看秒懂

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

媽玩濾鏡突「把鴨放頭上」　呆萌汪一臉問號：在哪裡？

獨／醫院不給場地...葬儀社車上幫確診者入殮　爬棺木驚人影像曝

6／15零時起恢復旅客轉機　桃機5大措施應戰

計程車救命錢來了！每輛車補貼5千元防疫金　一次性匯戶頭

台首大正式被列為專輔學校　教團：對師生較有保障

竹縣+1842！兒童第2劑與醫事人員第4劑　即將開始接種

Buffet吃一半「服務生來買單」他不解　網一致推：最沒爭議

快訊／豪雨持續下...南橫山壁整片滑落　天池至埡口路段封閉

午後雨彈來襲！　北北基等8縣市大雨特報　

本土累計278萬人染疫「確診地圖曝光」！1縣市守在千例內

「打疫苗死亡人數比沒打多？」醫搖頭　超簡單算式一看秒懂

蔡明里龍象大戰開球！回顧史考特路易士互毆：都你們兄弟

獨／醫院不給場地...葬儀社車上幫確診者入殮　爬棺木驚人影像曝

一條線神救援！高雄女嫌不持久　醫師曝「線雕提拉」讓她微笑了

6／15零時起恢復旅客轉機　桃機5大措施應戰

不加入民眾黨卻擁選舉資源挨批　黃珊珊：大家都是好朋友

玉山盃／舒治浩飆生涯最速149　自責四強賽抽筋投不下去

計程車救命錢來了！每輛車補貼5千元防疫金　一次性匯戶頭

林依晨師弟驚傳車禍！4車連環撞卡中間「屁股裂開」：真的很恐怖

玉山盃／陽念希100球完投勝　桃園挺進冠軍戰強碰新北

高CP值大滿足！置身南投「田中央」享受厚切和牛　必搭獨門泰式沾醬

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

快訊／今本土+79598例　莊人祥曝數字大增原因：轉檔異常

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

本土+79598　3縣市病例破萬

老公早洩！人妻約砲懷孕「不知孩是誰的」

雨彈來了！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

快訊／死亡+211！30多歲男慢性腎病

下波主流BA.5「無敵星星」難逃！台大醫提建議

她查勞保年資盼提早退休　工會神回覆

農業專家認「這一水果」糖度真的高！

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

入境檢疫改「3+4」！下週三起實施

快訊／暴增5例MIS-C！最小僅2歲

明天停開記者會！陳時中：疫情穩定「政策該宣布的都說了」

Omicron BA.5崛起！醫：「新疫苗」人人都要打

更多熱門

相關新聞

買房後一輩子當奴隸！網苦笑曝現實面：租屋更慘

買房後一輩子當奴隸！網苦笑曝現實面：租屋更慘

房價不斷上漲，民眾買房的痛苦指數也隨之提升，許多民眾感覺買房子好像是遙不可及的夢想，一名網友表示，全台很多地區的房子都喊到一坪40萬以上，如果買間40坪的房子，加上車位以及其他費用，將近2千萬元，之後就得過著背房貸的生活，只能當個奴隸，貼文一出引起網友討論。

水電師傅修理前「1動作」　爆出既視感！

水電師傅修理前「1動作」　爆出既視感！

在家煮沒比較省？他酸「時間成本336元↑」　內行神解

在家煮沒比較省？他酸「時間成本336元↑」　內行神解

日圓猛跌「台灣薪資超越日本」？　網掀論戰

日圓猛跌「台灣薪資超越日本」？　網掀論戰

兩PTT帳號遭爆「新北公務員」上班罵議員、恩恩爸　新北市府回應了

兩PTT帳號遭爆「新北公務員」上班罵議員、恩恩爸　新北市府回應了

關鍵字：

吃到飽buffet結帳買單PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

快訊／今本土+79598例　莊人祥曝數字大增原因：轉檔異常

女兒遭性侵亡！父撂人私刑致死　代價出爐

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

本土+79598　3縣市病例破萬

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

林志穎不忍了！深夜打臉法拉利姐

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

快訊／港片大反派沈威驚傳71歲病逝！3年前病危

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面