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日圓猛跌「台灣薪資超越日本」？　網論戰兩地薪水

▲日圓,日幣,換匯。（圖／記者陳依旻攝）

▲從五月底以來，日圓匯價日日創新低。（圖／記者陳依旻攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

日圓近期一路貶值，昨（9）日現金匯率牌告價最低更來到0.2239，創逾25年來新低。就有網友疑惑表示，「日幣又繼續跌的話，台灣的薪資會不會超越日本？」不過立刻遭到其他網友反駁，直言「日本中年上班族平均月薪都有新台幣11萬元左右」，台灣應該先擔心什麼時候被越南、菲律賓甩在身後。

一名網友在PTT以「台灣薪資484要屌打日本惹」為題發文，表示從網路上看到，在日本當看護薪水實拿13萬日幣，以目前的匯率換算約為2萬9千塊台幣，「如果日幣繼續跌到0.2，剩2萬6，快變成台灣最低薪資」，而台灣明後年基本薪資上漲，日本再繼續跌的話，「台灣是不是準備要超越日本了？」

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▲▼ 日本東京街景。（圖／達志影像）

▲網友認為，日幣持續下跌，台灣薪資有望超越日本。（圖／達志影像）

對此，有網友發文反駁，表示自己在日本聽到的30歲上班族，平均月薪有30萬日圓（約新台幣6萬5千元）至40萬日圓（約新台幣9萬元），中年上班族平均也有50萬日圓（約新台幣11萬元）至60萬日圓（約新台幣13萬元），甚至80萬元（約新台幣17萬7千元）的也大有人在，「大學生起薪跟台灣差不多，但是之後的漲幅根本是台灣老闆給不出來的薪水」，日本一樣是世界前三大經濟體，「台灣還是先擔心自己什麼時候被越南菲律賓幹掉吧。」

不少網友認為原PO的爆料不準確，「這個八成是專門學校畢業的新人薪水，之後大概每年調薪1萬到30幾萬吧」、「日本那篇是（薪水）特別低才發文出來討論，你拿特例比大眾？」、「應該還是有個數字依據比較好，說日本人人月薪80萬日幣聽起來天方夜譚」。

還有網友舉例表示「台灣年薪三百萬的不在少數」、「月薪80萬日圓，換算台灣年薪大約200萬元，比台積電工程師還低，台積電中年工程師33職等，年薪就有350萬元吧」，不過被吐槽「台灣又不是人人在科技業」、「台灣中位數5萬，日本8-9萬，台灣人很愛拿少數來講，卻無視多數人的中位數」。

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