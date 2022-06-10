兩PTT帳號遭爆「新北公務員」上班罵議員、恩恩爸　新北市府回應了

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市議員李坤城爆料，有2個PTT帳號為新北公務員所有，卻於上班時間到處嘴人，批評恩恩爸在練習當立委質詢」，且有意帶風向，呼籲市府揪出來，並依規定給予相關懲處。對此，新北市副發言人張劭斌表示，市府會加強宣導，並不定期抽查員工平時的辦公情形，同時請各機關嚴加查核，如有違失行為，會依規定懲處。

▲李坤城揭2新北市公務員上班時間透過PTT嘴人。（合成圖／翻攝自Facebook／李坤城 新北市議員）

李坤城10日上午在臉書表示，他接獲消息，有兩個PTT帳號「qwerty110」及「titanbc」，在上班時間到處亂逛嘴人。李坤城說，根據消息，「qwerty110」及「titanbc」都是新北市公務員，其中PTT版上在討論恩恩爸只能聽錄音檔不能帶走，「qwerty110」批評恩恩爸「真的是噁心，一句話就是要證明你們沒有」、「不接，真的當自己選上民意代表了是不是」、「在練習當立委質詢啦，想要甚麼資料就要」、「怎樣，當選上立委在質詢了是不是」、「還在那邊調記錄，告了就有記錄了啦」等言論。

李坤城表示，他相信絕大多數的公務員都是盡心盡力，他也非常尊重言論自由，但是在上班時間做非公務的事情，甚至有意帶風向，對於這種害群之馬的公務人員，請新北市府揪出來，依規定給予相關懲處，才對得起奉公守法的公務員。

關於議員指稱有疑似公務員於社群媒體發表不當言論一事，張劭斌指出，人事處目前正在依規定查明。

張劭斌也強調，市府會再加強宣導，並不定期抽查員工平時的辦公情形，同時請各機關嚴加查核，如果發現違失行為，會依相關規定懲處，來維持紀律。