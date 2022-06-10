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在家煮沒比較省？他吐槽「時間成本336元起跳」　內行3點神解

▲煮飯,廚房,下廚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

現在餐飲業不斷漲價，許多外食族開銷變大，苦喊吃不消；然而，就有網友直言，以基本工資來看，在家自己煮未必比較省。這番話釣出內行分析，而關鍵還是在於人數。

網友在PTT發文直呼，「自己煮飯，你下班要先去買菜，不管買得多便宜，來回挑選和結帳也要1小時，然後到家煮3菜1湯，假設你天生神力，切菜、炒菜都比別人快，但全部弄完也要1小時以上。」

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原po接著表示，現在每小時基本工資是168元，「等於你花在煮飯的時間成本就是336元起跳，別人買自助餐花不到100元早就贏你了，重點是還沒算你的買菜錢，跟收東西倒垃圾的時間，沒人發現說自己煮飯比較省的人邏輯很差嗎？真是豈有此理！」

▲團圓飯,晚餐,聚餐,合菜,家庭料理,中式料理,餐桌,一桌菜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

PO文釣出內行3點分析，他提到，4人以上天天煮晚餐加中餐，速度快就便宜，「晚上1小時內，可以弄4菜1湯自助餐以上等級，4人大約三百以內，食材加上煮飯時間也划算，且魚肉蔬菜蛋都有。」

而小於3人要划算的作法，他認為，要一口氣煮6到8道菜，「應該要2小時，湯就再看，然後煮3天以上份量，要吃就微波加熱，不同配菜分3天吃才不膩。這我沒做過，但不少人做過，初估就兩倍多一點價格，3天約八百。」

同時，他也分享小於3人的可悲做法，「咖哩、控肉、燴飯，配煎蛋、其他醃漬小菜非常省。還有1小時3、4菜1湯不是天生神力，是常煮的人都做得到的事情。」

最後，網友也直言，除了可悲做法，自己煮會省錢，主要是建立在懂買菜、切菜和煮菜，「其實省錢1天也沒省兩百，但給小孩吃得比較安心。」

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煮飯成本外食買菜基本薪資PTT

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