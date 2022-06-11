台南山海圳國家綠道健走登場　黃偉哲帶領600民眾走出健康

▲台南山海圳國家綠道健走活動熱情登場，台南市長黃偉哲帶領600民眾走出健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南11日於山海圳國家綠道位於官田區官田溪、渡仔頭溪、曾文溪渡槽橋路段舉辦健走活動，吸引600名民眾參加，市長黃偉哲偕同副秘書長王揚智、農業局副局長陳仲杰、立委陳亭妃、郭國文及等人領銜鳴聲出發，展開8公里健走旅程。





市長黃偉哲表示，今天一起來參加山海圳國家綠道健走活動，風景真是漂亮，疫情瞬息萬變，在「積極防疫、正常生活」的防疫指引下，鼓勵市民朋友走出戶外，增強自身免疫力並能紓解疫情生活下的心理壓力，山海圳國家綠道就是一條讓國人安全便利、舒適地親近豐富的自然人文地景，希望未來能持續辦理，讓大家走出健康快樂。





農業局指出，本次健走路線，帶領大家走訪山海圳國家綠道位於官田區三座渡槽橋，並以生產、生態、生活「三生共榮」永續發展目標作發想，沿途設計代表官田特色之「菱角」、「水雉」及「渡槽橋」蓋章處，製作活動專屬散策介紹山海圳國家綠道及前述地方產業、保育物種及文化資產，讓民眾在健走舒展身心之餘，能夠享受探索樂趣認識地方鄉土及文化生態。

林務局科長黃信富、林務局嘉義林管處副處長李定忠、台江國家公園管理處副處長許嘉祥、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處技正林志漢、官田區長陳仁偉、台南社區大學台江分校執行長吳茂成等人也親自與會參與活動。





農業局進一步說明，報名參加本次健走活動民眾，憑散策兌換完走禮，紀念勳章、完走證明及活動紀念帽，本日憑健走散策、或認證卡，進入烏山頭水庫免門票費，僅收取停車費；參加交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處舉辦「西拉雅森活節」之首日活動，憑健走散策、認證卡或勳章至官田遊客中心2樓賣店，享滿百打九折優惠，讓大家來台南體驗綠道風光、飽覽烏山頭湖光景色及聽金曲樂團精彩表演，帶走滿滿回憶。