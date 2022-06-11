　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南山海圳國家綠道健走登場　黃偉哲帶領600民眾走出健康

▲台南山海圳國家綠道健走活動熱情登場，台南市長黃偉哲帶領600民眾走出健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山海圳國家綠道健走活動熱情登場，台南市長黃偉哲帶領600民眾走出健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南11日於山海圳國家綠道位於官田區官田溪、渡仔頭溪、曾文溪渡槽橋路段舉辦健走活動，吸引600名民眾參加，市長黃偉哲偕同副秘書長王揚智、農業局副局長陳仲杰、立委陳亭妃、郭國文及等人領銜鳴聲出發，展開8公里健走旅程。

▲台南山海圳國家綠道健走活動熱情登場，台南市長黃偉哲帶領600民眾走出健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今天一起來參加山海圳國家綠道健走活動，風景真是漂亮，疫情瞬息萬變，在「積極防疫、正常生活」的防疫指引下，鼓勵市民朋友走出戶外，增強自身免疫力並能紓解疫情生活下的心理壓力，山海圳國家綠道就是一條讓國人安全便利、舒適地親近豐富的自然人文地景，希望未來能持續辦理，讓大家走出健康快樂。

▲台南山海圳國家綠道健走活動熱情登場，台南市長黃偉哲帶領600民眾走出健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局指出，本次健走路線，帶領大家走訪山海圳國家綠道位於官田區三座渡槽橋，並以生產、生態、生活「三生共榮」永續發展目標作發想，沿途設計代表官田特色之「菱角」、「水雉」及「渡槽橋」蓋章處，製作活動專屬散策介紹山海圳國家綠道及前述地方產業、保育物種及文化資產，讓民眾在健走舒展身心之餘，能夠享受探索樂趣認識地方鄉土及文化生態。

▲台南山海圳國家綠道健走活動熱情登場，台南市長黃偉哲帶領600民眾走出健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林務局科長黃信富、林務局嘉義林管處副處長李定忠、台江國家公園管理處副處長許嘉祥、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處技正林志漢、官田區長陳仁偉、台南社區大學台江分校執行長吳茂成等人也親自與會參與活動。

▲台南山海圳國家綠道健走活動熱情登場，台南市長黃偉哲帶領600民眾走出健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局進一步說明，報名參加本次健走活動民眾，憑散策兌換完走禮，紀念勳章、完走證明及活動紀念帽，本日憑健走散策、或認證卡，進入烏山頭水庫免門票費，僅收取停車費；參加交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處舉辦「西拉雅森活節」之首日活動，憑健走散策、認證卡或勳章至官田遊客中心2樓賣店，享滿百打九折優惠，讓大家來台南體驗綠道風光、飽覽烏山頭湖光景色及聽金曲樂團精彩表演，帶走滿滿回憶。

▲台南山海圳國家綠道健走活動熱情登場，台南市長黃偉哲帶領600民眾走出健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
快訊／指揮中心宣布　13日起取消快篩實名制單雙號限制
快拿身分證！2大樂園「壽星整個月免費玩」　姓名中2字也免錢
廖老大飲料加盟神速！全台「已有198家」　這縣市狂開56間
快訊／花蓮爆命案！　男身中多刀倒地身亡
獨／機組員0+7入境「免關」傳6／15上路　轉機也要鬆綁
柯瑞罕見暴怒！　砍進關鍵三分搥胸狂吼
大龜的報恩！雨夜救了牠一命　她突然想買彩券「中2萬元」
兒童MIS-C高峰剛開始！　醫示警：未來一個月恐增167人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

佛心價！彰化店高人氣早餐熱賣30年　5元銅板價外地人也搶嘗鮮　

快訊／台南學甲民宅火警　狂冒烈火濃煙消防人員搶救

台南山海圳國家綠道健走登場　黃偉哲帶領600民眾走出健康

劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

助迷途失智老找到回家路　水上分局專案協尋

日籍女友「秋子」裝潢缺錢　刑事底子所長道破詐騙伎倆

男突路倒客運站旁送醫插管昏迷　彰化警狂對指紋找家人

「投資股票穩賺不賠」110萬差點飛了　行員警察及時阻詐

贈書偏鄉小校誤信GPS受困山區　警民合力窩心救援

嘉縣副議長攜手企業聯誼會　捐贈消防警義消外科口罩

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

超想哭！網紅愛美動刀失敗4次　飛韓國削骨「痛到懷疑人生」

佛心價！彰化店高人氣早餐熱賣30年　5元銅板價外地人也搶嘗鮮　

快訊／台南學甲民宅火警　狂冒烈火濃煙消防人員搶救

台南山海圳國家綠道健走登場　黃偉哲帶領600民眾走出健康

劇毒海蟾蜍可毒死犬貓　倒數3天飼養未登記最高罰5萬

助迷途失智老找到回家路　水上分局專案協尋

日籍女友「秋子」裝潢缺錢　刑事底子所長道破詐騙伎倆

男突路倒客運站旁送醫插管昏迷　彰化警狂對指紋找家人

「投資股票穩賺不賠」110萬差點飛了　行員警察及時阻詐

贈書偏鄉小校誤信GPS受困山區　警民合力窩心救援

嘉縣副議長攜手企業聯誼會　捐贈消防警義消外科口罩

人才缺口大！鴻海董座劉揚偉：盼政府提培育措施、讓人才源源不絕

推青年電動機車公益計畫　謝國樑台南訪宏佳騰

佛心價！彰化店高人氣早餐熱賣30年　5元銅板價外地人也搶嘗鮮　

紅衣女當街遭虐殺放血！「淒厲慘叫掙扎」影片瘋傳　官方封禁話題

金正恩閉口不談核試驗！暗示「敵人」是南韓　提拔崔善姬為外務相

快訊／台南學甲民宅火警　狂冒烈火濃煙消防人員搶救

桃園4命慘案夫妻爆頭亡　法醫下週一提早解剖釐清冷血行兇過程

響尾蛇林昱珉生涯初登板無責失　海盜陳柏毓4.2局無失分

快訊／指揮中心宣布13日起　取消快篩試劑實名制購買單雙號限制

吃錢怪獸！他想開「古董級冷氣」　網揭恐怖後果阻止：比電費可怕

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

未於大陸執刀！　名醫陳堯俐控彰基栽贓

光雕藝術點亮城市舞台

日籍女友「秋子」裝潢缺錢　刑事底子所長道破詐騙伎倆

雲林男偷機車怕被發現　「推進大排」滅證

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

2022城市博覽會盛大開幕

桃園航空城徵收戶配合政策搬遷　驗收遭刁

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

Fun暑假「逗陣來台東」　 6/13開放報名

贈書偏鄉小校誤信GPS受困　警民合力窩心救援

烏克蘭投資分紅要匯回臺灣　警郵聯手拆穿騙局

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

桃園藍營議員為運將　爭取每月5000元補助

更多熱門

相關新聞

台南歸仁圓環槍擊命案　3人羈押

台南歸仁圓環槍擊命案　3人羈押

台南市歸仁圓環槍擊案造成1死1重傷，台南地檢署指揮台南市警局、台中市警局，緝獲涉案張嫌等4人到案，查扣手槍1支、突擊槍1支，全案依殺人及槍砲罪嫌移請台南地檢署偵辦，經檢方10日凌晨向台南地院聲押，台南地院裁定張嫌3人羈押禁見、禁止通信。至於同樣也開槍的吳嫌因為傷重，目前仍在成大醫院觀察中。

女遭家暴「13天後亡」！同居男交保

女遭家暴「13天後亡」！同居男交保

安南警查獲深藏樹林帆布職業賭場

安南警查獲深藏樹林帆布職業賭場

台南+6291！呼籲長者快打疫苗有好康

台南+6291！呼籲長者快打疫苗有好康

即／台南名店再亮熄燈號　建國蝦仁肉圓結束停業

即／台南名店再亮熄燈號　建國蝦仁肉圓結束停業

關鍵字：

台南山海圳國家綠道健走黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

前公司反擊波特王不實指控！　　

260萬新車成葬身地…2屍4命塞後車廂

老公早洩！人妻約砲懷孕「不知孩是誰的」

泰女來台念書嫁移工夫　遭棄屍BMW後車廂

醉男性騷被吼　變成4狀漢瘋打2女

喬傑立都社內戀愛！王少偉不忍爆料了

即／同居情侶起口角受傷　送醫驚見男確診

雨彈來了！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

琳妲爆孫生猛料　許藍方秒認同

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面