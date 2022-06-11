禁輸中下次輪「午仔魚」？　陳吉仲曝：全力衝刺分散市場

▲外界擔心擔心高度仰賴中國市場的午仔魚，可能是下一個被禁止輸陸品項。 （圖／東森購物提供）

記者許敏溶／台北報導

繼鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國海關總署動植物檢疫司昨（10日）無預警暫停台灣石斑魚輸入大陸，外界擔心擔心高度仰賴中國市場的午仔魚，可能是下一個對象，農委會主委陳吉仲今（11日）表示，從去年到這次石斑魚，發現中國禁止輸陸農漁畜產品，都是針對台灣倚賴中國市場比例非常高品項，大部分都超過7成5，故從鳳梨事件後，農委會已針對農漁畜產品輸中部分開始分散市場，不只午仔魚，包括芒果、文旦等，也都會全力衝刺其他市場。

中國海關總署動植物檢疫司昨突然發布，從下週一（13日）起暫停台灣石斑魚輸入大陸，日前才確診的農委會陳吉仲今（11日）透過視訊表示，台灣所有輸出石斑魚均符合國際規範及中國大陸規定通關，中國取消輸入台石斑魚輸陸，「違反所有國際規範相當清楚」，近期將利用透過雙方協議平台，將科學證據提供給中國，要求中方取消禁令，若中國無正面回應，不排除到WTO SPS再次申訴。

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▲對於高度仰賴中國市場農漁畜產品，陳吉仲透過視訊表示，將全力衝刺分散市場。（圖／記者許敏溶攝）

媒體擔心從去年的鳳梨、釋迦、蓮霧，這次中國再禁台灣石斑魚進口，類似案件可能重演，詢問農委會是否有因應對策，陳吉仲透過視訊回應，從去年鳳梨、釋迦、蓮霧，到今天石斑魚，發現中國針對禁止輸陸品項，都是台灣農漁畜產品外銷倚賴中國市場比例非常高的品項，大部分都超過7成5。

不過，陳吉仲強調，在去年鳳梨被禁止輸陸事件後，農委會就不斷針對農漁畜產品輸中部分開始分散市場，不只午仔魚，包括芒果、文旦柚等，也會全力衝刺其他市場，過去台灣水果逾8成外銷中國，但截至去年，已降到5成以下，剩下約4成5，農委會將持續開拓其他市場，若上述目標達成，就不用擔心對岸動不動用類似這種違反國際規範方式，處理兩岸的農產品貿易。