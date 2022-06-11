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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊北京水產市場！均無販售「台灣石斑魚」　店家：沒什麼影響

記者蔡儀潔／北京報導

大陸海關總署10日晚間突下令，禁止輸入台灣石斑魚，原因是驗出禁用藥物。《東森新媒體ETtoday》記者今（11）早走訪北京2家大型市場，7、8家水產攤販均無販售台灣石斑魚，其中一位店家表示，「因為疫情本來就不賣了，所以（禁令）沒啥影響。」

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲水產區賣的海鮮種類繁多。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者今早到有京城「米袋子」之稱的盛華宏林批發市場，因進入需出示24小時核酸陰性證明，不少市民被擋在門外。來到水產區，各類海鮮琳瑯滿目，海魚商舖有販售活石班和冰鮮石斑，但買氣並不高。

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲海魚攤老闆表示，因為疫情很久不賣台灣石斑魚了 。（圖／記者蔡儀潔攝）

詢問5、6家攤販，商家均表示店內沒有販售台灣石斑魚，都是從海南省或者福建省來的。其中一位女老闆透露，因為疫情的原因「台灣石斑來不了」，這裡賣的都是南方來的石斑魚。

記者隨後走訪號稱是菜市場中「勞斯萊斯」的市場，此處的水產攤販有種類繁多的進口海鮮，連龍蝦、帝王蟹都有，且幾乎每攤都有賣石斑魚，不過同樣均來自大陸南方省份。

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲石斑魚均是來自大陸海南或福建省。（圖／記者蔡儀潔攝）

當被問到「有沒有台灣來的石斑魚」，一位年輕老闆連忙表示「沒有沒有」，昨天便下禁令了，說是驗出禁用藥物，不過本來也沒有賣，影響不大。她話音剛落，便去撈店內的活石斑，熱情推銷說「你看這福建來的更好吃！」。

據悉，大陸近幾年海水養殖石斑魚的產量在逐年增加，2019年至2020年，由18萬3127噸增長到19萬2045噸，增長8918噸，漲幅4.87%。石斑魚的養殖區域也在不斷擴張，主要養殖地區在海南、廣東、福建，2020年產量分別是6萬2579噸、8萬9361噸、3萬5193噸，其中廣東省石斑魚海水養殖產量最多。

大陸海關總署動植物檢疫司10日發布最新消息，要求各海關自6月13號開始，暫停台灣石斑魚輸入大陸，原因是自2021年開始，多次從台灣輸入的石斑魚中，驗出禁用藥物，甚至檢驗出土霉素超標。

對此，農委會陳吉仲今早透過視訊指出，台灣所有輸出石斑魚均符合國際規範及中國大陸規定通關，大陸取消輸入台石斑魚輸入，「違反所有國際規範相當清楚」，近期將利用透過雙方協議平台，提供科學證據，要求中方取消禁令，若無正面回應，不排除到WTO SPS再次申訴。

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