大陸還會出怪招禁台灣農產品？　陳吉仲曝「這4項」最危險

▲陳吉仲說，文旦、柑橘等都有在做準備。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣鳳梨、蓮霧和鳳梨釋迦被大陸暫停進口，各界關注未來是不是還有台灣農產品會遭殃？農委會主委陳吉仲表示，出口到大陸超過5至7成的類別，包括石斑魚、午仔魚、柑橘和文旦，「都有在準備了」。

陳吉仲接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，主持人王時齊問，大陸會不會再耍什麼招數、奇怪動作？農委會有預防？陳吉仲說，一直都有兩岸動植物平台，屢次要求給台灣科學證據，農委會也提供做好的生物防治，但還是沒有理。陳吉仲表示，只好到WTO的SPS會議提告，但目前還在談，下文沒這麼快，因平均一季討論一次，上次3月底，談了多次認為其實雙方坐下來，藉由視訊等任何方式，只要就國際規則、科學根據談，對雙方都正面，大陸也需要國外很多糧食，如此一來兩岸貿易才是正常化。

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外界仍關心下一個被禁的台灣農產品會是什麼？陳吉仲僅說「我們有準備」，接著提到台灣水果過去超過8成依賴大陸單一市場，現在只剩4成5，希望可以再往下調整，開拓其他市場，對於大陸片面決定，農民權益要盡力維持，若做好這些事，還被國民黨或誰說跳票要下台，都可以接受公評。

陳吉仲最後透露，單一品項比例超過5成以上到7成到大陸的都會做準備，如文旦、柑橘、石斑魚和午仔魚等，這些就是要做好所有可能的準備。