養石斑魚池水當「胜肽」賣　台中男4年賣10噸！癌患喝了全身發臭

記者黃哲民／台北報導

台中市一名郭姓男子以生技公司之名銷售海洋胜肽，標榜取自石斑魚提煉而來，吹噓療效可降膽固醇與血脂、血糖，甚至能治癌症、中風，有癌患喝了出現全身浮腫、發臭的嚴重副作用，台中檢調獲報搜索，赫見郭男竟涉把養殖石斑魚的池水直接過濾裝瓶，根本沒消毒殺菌，初估4年賣出逾10噸池水、現場還查扣超過8噸池水原料與成品，台中地檢署依違反《健康食品管理法》等罪嫌起訴郭男等人。

▲台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還涉嫌吹噓療效。（圖／調查局台中市調查處提供）

郭男是從2017年3月起，透過坊間通路對外銷售「海洋活性小分子肽」，以透明保特瓶裝出貨，250ml要賣2500元以上，郭男並持續在台中、台北等地舉辦講座，對外宣稱是從石斑魚身上提煉出「胜肽」，喝了能增加自體免疫功能、抗高血壓，降膽固醇與血脂、血糖，甚至能治療阿茲海默症、癌症、中風或燙傷，儼然靈丹妙藥。

▲台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還涉嫌吹噓療效。（圖／調查局台中市調查處提供）

郭男吹噓療效行為，先前曾被媒體踢爆有違法之虞，郭男仍沒收斂。台中一位癌患聽信偏方，花了幾萬元服用郭男賣的「海洋活性小分子肽」，結果全身浮腫、發臭，不時暈眩且尿蛋白飆高，憤而向調查局台中市調查處檢舉。

檢調蒐證發現郭男經營的生技公司，根本沒取得衛生福利部核發的健康食品許可證，卻以各種神奇保健功效推銷產品，台中市調查處去年（2021年）12月到郭男的工廠搜索，赫見郭男竟然是把養殖石斑魚的池水，用水管接引到每個容量1噸的水槽貯存，整道流程只有簡單過濾，毫無任何消毒殺菌設備。

檢調搜索時，郭男的員工持續丟飼料養魚，一座10幾公尺長、數公尺寬、約3公尺深的水池裡，飼養約100條大型石斑魚，郭男宣稱，石斑魚的鱗片分泌物含有「胜肽」，但他說不出「提煉」的過程，且他的帳冊紊亂，一時難以釐清鋪貨通路與銷售金額。

檢調連忙喊停廠內所有運作，查扣貯存槽內8.3噸的養殖池水，以及已裝瓶的池水共7000多瓶，並統計出郭男到去年11月止，至少把10噸的噁心池水當成「胜肽」賣給消費者，台中地檢署依違反《健康食品管理法》等罪嫌起訴郭男等人，並呼籲民眾購買健康食品一定要認明衛福部核准的「小綠人」標章，切勿人云亦云、盲目跟風，以免破財傷身。