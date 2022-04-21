　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養石斑魚池水當「胜肽」賣　台中男4年賣10噸！癌患喝了全身發臭

記者黃哲民／台北報導

台中市一名郭姓男子以生技公司之名銷售海洋胜肽，標榜取自石斑魚提煉而來，吹噓療效可降膽固醇與血脂、血糖，甚至能治癌症、中風，有癌患喝了出現全身浮腫、發臭的嚴重副作用，台中檢調獲報搜索，赫見郭男竟涉把養殖石斑魚的池水直接過濾裝瓶，根本沒消毒殺菌，初估4年賣出逾10噸池水、現場還查扣超過8噸池水原料與成品，台中地檢署依違反《健康食品管理法》等罪嫌起訴郭男等人。

▲▼台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還吹噓療效。（圖／調查局台中市調查處提供）

▲台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還涉嫌吹噓療效。（圖／調查局台中市調查處提供）

郭男是從2017年3月起，透過坊間通路對外銷售「海洋活性小分子肽」，以透明保特瓶裝出貨，250ml要賣2500元以上，郭男並持續在台中、台北等地舉辦講座，對外宣稱是從石斑魚身上提煉出「胜肽」，喝了能增加自體免疫功能、抗高血壓，降膽固醇與血脂、血糖，甚至能治療阿茲海默症、癌症、中風或燙傷，儼然靈丹妙藥。

▲▼台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還吹噓療效。（圖／調查局台中市調查處提供）

▲台中郭姓男子將養殖石斑魚的池水，簡單過濾後裝瓶當成高價「胜肽」出售，還涉嫌吹噓療效。（圖／調查局台中市調查處提供）

郭男吹噓療效行為，先前曾被媒體踢爆有違法之虞，郭男仍沒收斂。台中一位癌患聽信偏方，花了幾萬元服用郭男賣的「海洋活性小分子肽」，結果全身浮腫、發臭，不時暈眩且尿蛋白飆高，憤而向調查局台中市調查處檢舉。

檢調蒐證發現郭男經營的生技公司，根本沒取得衛生福利部核發的健康食品許可證，卻以各種神奇保健功效推銷產品，台中市調查處去年（2021年）12月到郭男的工廠搜索，赫見郭男竟然是把養殖石斑魚的池水，用水管接引到每個容量1噸的水槽貯存，整道流程只有簡單過濾，毫無任何消毒殺菌設備。

檢調搜索時，郭男的員工持續丟飼料養魚，一座10幾公尺長、數公尺寬、約3公尺深的水池裡，飼養約100條大型石斑魚，郭男宣稱，石斑魚的鱗片分泌物含有「胜肽」，但他說不出「提煉」的過程，且他的帳冊紊亂，一時難以釐清鋪貨通路與銷售金額。

檢調連忙喊停廠內所有運作，查扣貯存槽內8.3噸的養殖池水，以及已裝瓶的池水共7000多瓶，並統計出郭男到去年11月止，至少把10噸的噁心池水當成「胜肽」賣給消費者，台中地檢署依違反《健康食品管理法》等罪嫌起訴郭男等人，並呼籲民眾購買健康食品一定要認明衛福部核准的「小綠人」標章，切勿人云亦云、盲目跟風，以免破財傷身。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►雅詩蘭黛小棕瓶特價！快補貨

ET快訊
打AAB確診「3魔王症狀曝」　看診費、專車、保險證明一次看
「不會讓小孩打莫德納！」　醫親吐3感受：只會講幹話
快訊／傳今逼近3千例！　陳時中急向立院請假
新防疫保單一次看！　確診住院「最高賠10萬」
水原希子遭逼「露毛」拍床戲！　驚見製作人摸女星大腿
快訊／華視誤播戰爭「8人懲處出爐」！
「腳交千金」逼聞腳　司機EQ驚人！客訴1幕網跪了
LIVE／今傳破3000例！周玉蔻確診一語成讖　密切接觸座上
快訊／衛福部預估「這天」確診破萬！　疫調再簡化
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

受不了菸味要求大樓裝排氣裝置不成　告主委和總幹事結果曝

「烏克蘭戰地醫生」喊寶貝　高雄婦暈船！險把66萬老本噴光

桃園男與少女交往半年「嘿咻90次」還車震　分手挨告下場曝

還原現場！腳交千金很「傲嬌」...逼運將聞腳　到警局還不肯下車

懷疑被學妹衝康！女少校百人群組罵「下輩子當軍妓」代價出爐

脫罩抽菸被逮！彰化和美鎮長嗆警「你很大吼」　今鞠躬道歉

就是要吃！買人氣水煎包插隊　「只要菜包」...吃不到還挨告恐嚇

打龜號轟動全台！廖老大贈立委感謝狀　瑪莎拉蒂MC20轉送老婆

稱陳明文護航審判長丈夫調職　黃越宏判拘役30日確定

警強力掃蕩+宣導防疫政策　屏東里港小吃部卡拉OK全數暫停營業

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

女醫大膽抓蟑螂以為「假的」　下秒崩潰！同事狂笑：是真的

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

正妹搭高鐵突遇「迷路行李箱」 大叔一旁睡翻！網笑：把妹新技

受不了菸味要求大樓裝排氣裝置不成　告主委和總幹事結果曝

「烏克蘭戰地醫生」喊寶貝　高雄婦暈船！險把66萬老本噴光

桃園男與少女交往半年「嘿咻90次」還車震　分手挨告下場曝

還原現場！腳交千金很「傲嬌」...逼運將聞腳　到警局還不肯下車

懷疑被學妹衝康！女少校百人群組罵「下輩子當軍妓」代價出爐

脫罩抽菸被逮！彰化和美鎮長嗆警「你很大吼」　今鞠躬道歉

就是要吃！買人氣水煎包插隊　「只要菜包」...吃不到還挨告恐嚇

打龜號轟動全台！廖老大贈立委感謝狀　瑪莎拉蒂MC20轉送老婆

稱陳明文護航審判長丈夫調職　黃越宏判拘役30日確定

警強力掃蕩+宣導防疫政策　屏東里港小吃部卡拉OK全數暫停營業

受不了菸味要求大樓裝排氣裝置不成　告主委和總幹事結果曝

蔡桃貴要上幼兒園了！ 二伯「突然有種沈重感」列3考量：掙扎很久

2022全中運白河商工王新琇、李恩昀　雙姝舉重連霸破紀錄

感恩回饋度難關！慈大師生豎起祈願牆　集氣為天下平安祈福

威力彩今飆8.8億！4星座偏財運超旺…金牛快準備「3根吸管」

雲林本土確診飆破30！　確診疫情影響24所學校停課

情勢緊張！俄試射薩爾馬特飛彈前「先通知美方」　美：未構成威脅

「烏克蘭戰地醫生」喊寶貝　高雄婦暈船！險把66萬老本噴光

鼎基先進材料5月掛牌上市　SPACE X加持！「TPU教父」擁優勢

獨／高雄居隔確診者問診畫面曝！醫：每天關懷「這件事」很重要

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

快訊／海大生詭偏高速逆撞公車　送醫搶救不治

金山小編過勞猝死遭拒絕國賠　新北：自願加班

華視2名導播招認「共軍襲台」疏忽出包

搶黃金盤商7736萬黃江正重判21年

南投3歲童遭當狗養虐死！母二審輕判

10年輕男女玩爛台東民宿　他直接尿在戲水池

高中生當人體模特　遭騙驗尺寸性侵

開毒趴驚見「魔神仔」附身　5男女衝宮廟驅邪全被抓

快訊／台中「毒蟲哥」帶26歲女開車衝撞！警連開4槍敲爆玻璃逮人

即／RCA二軍求償案　二審判賠16.67億

逼前女友「欠債肉償」　噁男軟2次慘了

獨／738萬買愛馬仕包全假　女董座開告結局超崩潰

神棍謊稱嬰靈性侵3女　重判12年定讞

更多熱門

相關新聞

大陸還會出招禁台灣農產品？陳吉仲曝危險品項

大陸還會出招禁台灣農產品？陳吉仲曝危險品項

台灣鳳梨、蓮霧和鳳梨釋迦被大陸暫停進口，各界關注未來是不是還有台灣農產品會遭殃？農委會主委陳吉仲表示，出口到大陸超過5至7成的類別，包括石斑魚、午仔魚、柑橘和文旦，「都有在準備了」。

未來還有鮭魚吃？陳吉仲：可以吃石斑魚

未來還有鮭魚吃？陳吉仲：可以吃石斑魚

網傳「烏魚、午仔魚偷用藥」　漁業署怒了

網傳「烏魚、午仔魚偷用藥」　漁業署怒了

專家傳授「一眼看出毒海產」絕招

專家傳授「一眼看出毒海產」絕招

漁業署再追查15家石斑魚場「查無違規用藥」

漁業署再追查15家石斑魚場「查無違規用藥」

關鍵字：

胜肽石斑魚健康食品衛生福利部

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

台中「腳交千金」踩椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

醫：身邊沒感染者就代表你沒朋友

粿粿爆退出《全明星4》！

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

快訊／傳今日確診上看3000例！　指揮中心14:00說明

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面