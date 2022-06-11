「趁我確診居家」禁石斑輸陸　陳吉仲批中國粗魯：遺憾已不足以表達

▲陳吉仲在臉書發文，批中國作法粗魯「遺憾已不足以表達」。（圖／摘自陳吉仲臉書）

記者許敏溶／台北報導

中國海關總署動植物檢疫司昨（10日）突發布，下週一（13日）起暫停台灣石斑魚輸入大陸，日前確診的農委會陳吉仲今（11日）透過線上方式參與農委會記者會，稍早更在臉書PO文指出，中國一再粗魯的片面暫停我國農漁產品輸入，以不符合國際慣例的方式，片面暫停我國農產品輸入，昨晚更利用我確診在居家照護時宣佈暫停台灣石斑魚輸入，遺憾已不足以表達我方對於中國一再違反國際原則的態度。

陳吉仲在臉書PO文表示，從108到109年，台灣石斑魚從未接獲中國通報檢疫不合格，去（110）年陸續通報三件不合格個案，分別是4月19日、6月24日及12月27日，從中方有限資料中比對個案查察確認安全無虞，並強化養殖場用藥源頭管理後再次回復中方，要求提供更正確科學證據，很遺憾的，中國都已讀不回，未能再進一步證明事實。

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▲中國昨突暫停台灣石斑魚輸入大陸。（圖／農委會提供）

陳吉仲指出，在半年的已讀不回，卻在昨天片面宣布暫停輸入，如此不透明且不符合國際規範的做法，令人無法接受。

面對大陸突然禁止輸入，陳吉仲提到，將具體落實「多元對內行銷、拓展通路；調節上市期間及產量；獎勵加工及外銷」等三項措施，例如對內強化各項行銷活動，並透過各項平台推廣，目標促銷1600公噸，另透過低利貸款等措施，鼓勵業者在魚塭及海上箱網蓄養，分散養殖風險，目標為1000公噸，最後是鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有與潛力市場，輔導業者與當地通路合作拓銷，提高外銷數量加工凍儲並外銷獎勵措施，目標1000公噸。

▲陳吉仲在臉書發文，批中國違反國際規範。（圖／摘自陳吉仲臉書）

陳吉仲指出，檢疫輸入是科學問題，中國無視國際規範以及自由貿易的核心價值，一再粗魯的片面暫停我國農漁產品輸入，這無助中國建立國際的貿易信任感。再次呼籲，中方應持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，與我方研議諮商，以維護貿易正常。政府也會全面啟動輔導措施，保障漁民權益。

