助迷途失智老找到回家路　水上分局專案協尋

▲▼常見老人迷途未返家人憂心報警，水上分局成立專案小組積極尋回助團圓。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草、太保聯合所日前受理張姓及楊姓失智老人走失案件，時近深夜且外面天雨，擔心長者走失長時在外安全，所幸在專案小組積極調閱、過慮數百支監視器，分組多方管道清查搜尋結果，終在臺南市後壁區後壁火車站及嘉義市基督教醫院尋獲該2名老翁，並交由親人帶回照護。



嘉義縣警察局水上分局分局長蘇旭茂有鑑於嘉義縣為臺灣人口老化的地區，長者更因本身疾病(如失智等)影響，外出後就最容易找不到回家的路，且因未攜帶聯絡工具，家人一時無法聯絡，憂心之餘只好向警方報案，請求協助，期能迅速尋回自己的親人，於轄下各單位受理失蹤人口協尋報案，特別統合各單位能量積極協尋，減輕報案人憂心。



蘇旭茂自111年4月中旬到任後迄今，已受（處）理多起協尋人口案件，每案經統籌成立協尋專案小組積極清查結果均已尋獲，報案家屬不勝感激，成果亦屬相當不易。



水上分局提醒鄉親們，家中如有年邁長輩或患有失智的家人，可使用智慧定位設備，降低走失風險；如有不慎走失情事亦勿恐慌，可至當地派出所就近報請協尋，每一個失蹤人口家屬，都希望自己家人能回到家，而每一位警察將全力幫家屬圓夢，為失蹤人口找到回家的路。