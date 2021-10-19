口罩不是這樣用！遮車牌廢棄物亂倒　罰3萬元再扣車

▲水上警當場查獲違法傾倒廢棄物不肖業者。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣農地頻傳遭傾倒廢棄物，加上本月初曾在嘉義縣太保市發生違法傾倒廢棄物，造成環境污染影響住居環境及民怨。嘉義縣警察局水上分局與環保局等機關組成「環保查緝專案小組」，經多日跟監蒐證，19日凌晨當場發現黃姓犯嫌駕駛以口罩遮蔽車牌大貨車，在嘉義與雲林縣交界處傾倒建築廢棄物，於警方查緝時棄車逃逸，經專案小組追緝當場將該犯嫌逮捕，並查扣現場大貨車1輛。



經警詢問，犯嫌坦承受人之託，以大約3萬元之代價違法傾倒，全案調查後依違反廢棄清理法移送嘉義地檢署偵辦，並向上溯源深入偵辦。



水上分局表示，依廢棄物清理法規定，非法受託從事廢棄物清除處理、堆置廢棄物行為人，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，且得併科300萬元以下罰金。水上分局為防制不肖之徒於轄內農地或河川傾倒廢棄物，已加強沿線巡邏守望勤務，防制此類環保犯罪發生。

▲水上警當場查獲違法傾倒廢棄物不肖業者，為躲避查緝大卡車車牌一度用口罩遮避。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上分局長張澤銘強調，環保事件涉及國土安全，為當前縣府與社會大眾所重視、關心，警察機關會持續與環保機關配合，持續查緝是類違法案件，打擊任意傾倒廢棄物的惡行。不法業者切勿心存僥倖，挑戰縣府執法決心，也向民眾呼籲若發現環境或土地有疑似載運或棄置廢棄物，請立即向環保局或警察機關檢舉或報案，共同打擊不法，維護優質住居環境。