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謝長廷：一旦開放觀光就不應該隔離

▲▼謝長廷。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

▲謝長廷：「開放觀光再隔離的話，那不得了，會有很大的不便。日本、全世界各國都一樣。」（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

中央社

駐日代表謝長廷10日與台灣駐日媒體茶敘時，被問及台灣何時開放外國人觀光問題。他表示，他不能代答，但基本上須疫情下降才可能開放。他認為一旦開放觀光，就不應該隔離。

日本6月1日起接受入境人數由原本的1萬人倍增，10日起時隔約2年重啟開放外國觀光客入境，但因外國觀光客需辦簽證等手續，因此可能需過一段時間才能入境。

台灣、美國等被視為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染風險最低的98國家與地區人士，入境日本不需隔離，但目前僅限有導遊全程陪同的團客入境。

謝長廷與台灣駐日媒體記者茶敘，被問及台灣何時開放外國人觀光客問題時表示，此事他不能代答，但基本上疫情要下降才可能開放，如果疫情處於高原期或還在上升中，是不可能開放的。

他的看法是，台灣的疫情目前還在高原期，雖然有微降，但還是在高原期，如果是疫情下降才有可能考慮開放，全世界都如此。

他說：「一旦開放觀光，我想就不應該隔離。開放觀光再隔離的話，那不得了，會有很大的不便。日本、全世界各國都一樣。」

他表示，有關是否開放外國觀光客入境，台灣就是有很多特殊問題，包括輿論等在內，問題很敏感。可能輿論認為不要那麼快開放，那麼台灣開放的時程會稍微慢一點。但他觀察到，好像也有很多人期待快一點開放，因為看到世界都開放了，台灣若不開放，覺得好像跟不上時代似的。

謝長廷經常到東京以外的城市參訪，了解到這些地方都很期盼台灣觀光客早日來訪。他說，很多地方都在準備，機場也都在準備，因為需辦理簽證等手續，10日外國觀光客還來不及入境日本，日本的（國際）機場觀光客不多，但都補貨補好等著了。

針對日媒日前報導，日本防衛省（相當於國防部）最快今年夏天將派現職職員（事務官）駐日本台灣交流協會台北事務所一事，謝長廷認為，並不是派現任武官，而是防衛省現任文官，拿消息或資料較容易，就是工作上比較方便，應該沒有那麼大的意義，又不是派個上將或中將駐台。

他認為，台日安全保障合作應該加強。現在當然有很多顧忌，但現在講得讓外界有點緊張，「有事」（有緊急狀況）的時候，到底該如何應付，當然需先交流、演習，同陣營的人才能發揮互助的力量。

記者告訴謝長廷，中國對於日本防衛省打算派現職文官駐台一事似乎很反彈，日前還有統派團體愛國同心會高舉五星旗至日本台灣交流協會前抗議。

謝長廷說：「通常他們很不高興或抗議，表示我們做的應該是正確的。」

日本首相岸田文雄、防衛大臣岸信夫等幾乎天天言及「台灣有事」（中國武力犯台），日本絕不容許試圖以武力片面改變現狀。此外，日媒最新民調顯示，高達91%的日本民眾認為，應針對「台灣有事」做準備。

謝長廷表示，其實這都是中國（中共）促進的，中共的軍機飛的那麼逼近台灣，日本民眾當然會覺得緊張。台灣人是神經比較大，但從外國來看，那是很可怕的。30幾架共機飛到台灣的防空識別區（ADIZ），所以日本民眾會覺得講「台灣有事」是真的。

中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲近期表示，「一定要收復台灣」、「要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。它們正加快向美國轉移」。

謝長廷指出，講這種話就是在製造緊張，所以他前天在臉書（facebook）上傳了一張「搶婚」的圖片。別人有的，不管是錢或人，中國就要搶。

他認為，這段時間，中國進行軍事演習，航空母艦（遼寧號）開到台灣、日本附近演習，當然會引起緊張。日本人也會擔心，或許先受到中國攻擊的是日本，因為日本與美國有安全保障條約、有美軍基地，美國要馳援台灣的話，中國可能先攻打駐日美軍基地。

謝長廷表示，只要大家共識都認為要用和平的方法取得台灣、用好的表現、高的經濟力、科技、文化來吸引台灣，那大家都不會怕。大家怕的是中國用武力片面改變現狀。

他語帶諷刺說：「中國應該充滿信心的說，將來台灣人要來、游泳來要求做中國人，我們還不一定答應你。要有這樣的豪氣。」

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