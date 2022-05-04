少了「如果」2字索賠80萬　謝長廷控告羅智強...結果出爐

▲台北市議員羅智強再被駐日代表謝長廷提告求償，出庭後反批謝長廷浪費司法資源騷擾 。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市議員羅智強2019年評論我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件，批我國駐日代表謝長廷是「會掉淚的鱷魚」等語，謝提告向羅求償100萬元敗訴確定後，再提告以羅引用他所說「『如果』大阪處有錯」一文時，刻意省略「如果」2字、藉此扭曲他的語意為由，向羅求償80萬元，台北地院審理後，今判謝長廷敗訴，可上訴。

羅智強正布局角逐今年底的桃園市長選舉，今委託律師洪維駿到庭聆判，律師表示因謝長廷無法提出相關判決先例，所以本案最後沒有送鑑定，律師說，羅智強舉例「王子犯法，與庶民同罪」，全文沒有「如果」2字，可是大家還是能看出語句中的假設語氣。謝長廷沒到庭聆判，不知其回應。

日本關西機場2018年9月4日受強颱燕子過境影響，因嚴重積水而關閉，網路傳出受困台籍旅客向我國駐大阪辦事處求助卻被冷回應的訊息，時任辦事處長蘇啟誠疑因承受輿論巨大壓力而尋短身亡，引發更大風波。

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

事後查出，與謝長廷友好的「卡神」楊蕙如於同月6日起，操縱網軍在PTT論壇等處，以「idcc」帳號PO文帶風向，罵大阪辦事處「爛到該死」、「黨國餘孽」等語，藉此替謝長廷解套，楊蕙如今年（2022年）2月被依侮辱公務員罪判刑5月定讞。

羅智強2019年評論關西機場事件，指謝長廷是「會掉淚的鱷魚」、「逼死蘇啟誠」等語，外交部已故前部長歐鴻鍊生前於同年，也在廣播節目指謝長廷「逼死了這個蘇啟誠」，謝分別告羅、歐2人，各求償100萬元與80萬元，2案都判謝敗訴確定。

不過謝長廷本案再告羅智強求償80萬元，聲稱他明明說的是「『如果』大阪處有錯，大阪處就該道歉」，可是羅智強引用時，故意漏了「如果」2字，謝長廷並委請律師聲請合議庭准許交給專業機構鑑定「語意」。

羅智強先前受訪表示，他已經因為蘇啟誠事件遭謝長廷提告，至少出庭9次，原因就是「他（謝長廷）一案多告！」羅智強虧謝長廷因為少了「如果」2個字，就求償80萬元，「他（謝長廷）就是在找碴！1個字要價40萬元，他真的很嬌貴！」

羅智強認為雖少了「如果」2字，但不影響這句話仍有假設的口氣，對於謝長廷聲請鑑定語氣，羅智強揶揄「我們的中文有那麼差嗎？我覺得謝長廷你是不是瞧不起法官的中文能力？」

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