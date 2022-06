快訊／美國又一軍機墜毀！　死傷狀況不明

記者張方瑀/綜合報導

根據美媒最新消息指出,當地時間9日晚間一架美軍軍機在加州與亞利桑那州邊界墜毀,目前搜救人員已緊急出動,墜毀機型與機上人員狀況等細節,仍有待進一步調查。

加州埃爾森特羅海軍基地(Naval Air Facility El Centro)在臉書發文表示,「我們收到消息,一架軍用飛機在亞利桑那州尤馬(Yuma)以北35英里處墜毀,包含聯邦消防局在內的當地救難人員正前往現場,目前沒有其他細節,若有進一步消息會隨時更新。」

#BREAKING: Emergency responders from Naval Air Facility El Centro are heading to the scene of another military aircraft crash north of Yuma, Arizona. https://t.co/esoO2Dh2ag