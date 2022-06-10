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快訊／美國又一軍機墜毀！　死傷狀況不明

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者張方瑀／綜合報導

根據美媒最新消息指出，當地時間9日晚間一架美軍軍機在加州與亞利桑那州邊界墜毀，目前搜救人員已緊急出動，墜毀機型與機上人員狀況等細節，仍有待進一步調查。

加州埃爾森特羅海軍基地（Naval Air Facility El Centro）在臉書發文表示，「我們收到消息，一架軍用飛機在亞利桑那州尤馬（Yuma）以北35英里處墜毀，包含聯邦消防局在內的當地救難人員正前往現場，目前沒有其他細節，若有進一步消息會隨時更新。」

這已經是美國2天內第2架軍機失事，美國陸戰隊才有一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22B Osprey）8日在執行訓練任務時，於加州帝國郡（Imperial County）的格拉米斯（Glamis）附近墜毀，機上5名陸戰隊員全數殉職。

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