烏第一夫人：戰爭必有女性臉孔　烏克蘭女性擁「韌性」超能力

▲ 歐倫娜9日透過視訊發表談話。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵入侵烏克蘭，逾３月以來危害無數平民。烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）指出，烏克蘭所有生命都因戰火破碎，而烏克蘭女性比男性多出200萬人，因此這場戰爭中必定有女性臉孔，但烏克蘭女性擁有超能力，背後祕訣就是韌性。

"More than a 100 days of war. My husband is asking for weapons, and I ask not to divert attention from #Ukraine." First Lady @olena_zelenska#WomenInConflicts pic.twitter.com/HQw7hjTF3b — Charles Michel (@CharlesMichel) June 9, 2022

歐洲理事會9日舉行「衝突中的女性」（Women in Conflicts）會議，歐倫娜透過視訊發表談話指出，「這個國家的每一條生命都支離破碎，如今每一條生命都被劃分為（戰爭）前與後。」

歐倫娜表示，「我們的戰爭中必有女性臉孔，因為烏克蘭的女性比男性多出200萬人。但我能肯定的是，我們不能被稱為受害者，每一個人都有她抵抗的故事。」

她也提到，戰爭逾百日以來，她的丈夫澤倫斯基不斷請求外界支援武器。她則呼籲，「不要從烏克蘭分散注意力。我不想用統計數據和數字來談論烏克蘭，我們有統計數據，而且那很可怕，但我們看不到統計數據背後的命運。」

她在演說最後表示，「我想以最近在世界上很流行的一句話來結束我的談話，『你的超能力是什麼？』我是烏克蘭人，而烏克蘭女性擁有超能力。我們是烏克蘭女性。」

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