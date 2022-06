烏第一夫人：戰爭必有女性臉孔　烏克蘭女性擁「韌性」超能力

▲ 歐倫娜9日透過視訊發表談話。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵入侵烏克蘭,逾3月以來危害無數平民。烏克蘭第一夫人歐倫娜(Olena Zelenska)指出,烏克蘭所有生命都因戰火破碎,而烏克蘭女性比男性多出200萬人,因此這場戰爭中必定有女性臉孔,但烏克蘭女性擁有超能力,背後祕訣就是韌性。

"More than a 100 days of war. My husband is asking for weapons, and I ask not to divert attention from #Ukraine." First Lady @olena_zelenska#WomenInConflicts pic.twitter.com/HQw7hjTF3b