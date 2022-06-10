烏克蘭「3名外籍戰士」淪戰俘　遭親俄法院判處死刑

▲烏克蘭外籍戰士被俘，遭親俄法院判死。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國公民艾斯林（Aiden Aslin）、平納（Shaun Pinner）以及摩洛哥公民沙德旺（Brahim Saadoun）為烏克蘭作戰時被俘，他們遭指控為外國傭兵，9日被親俄法院判處死刑。律師表示，將會提出上訴。

烏東親俄分子自封成立「頓內茨克人民共和國」，當地法院指控3人參與「傭兵活動，採取行動企圖奪權、顛覆頓內茨克人民共和國的憲政秩序」，但審理過程倉促，且大多都是閉門進行。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）釋出影片顯示，3人被關在黑色鐵欄杆後方，隨後被要求起立，聆聽判決結果。一旁的守衛軍人蒙面、手臂戴著有親俄Z符號的臂章。

▲由左至右分別為艾斯林、沙德旺及平納。（圖／達志影像／美聯社）

外媒指出，若被指控為外國傭兵，將難以受到國際人道法規《日內瓦公約》保護。但以艾斯林為例，他事實上擁有雙重國籍，2018年就加入烏克蘭海軍，在戰爭爆發後，才隨部隊前往馬力波作戰，未料被俄軍圍困，4月彈藥及補給耗盡後，遭到俘虜。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）指出，艾斯林及平納都是「戰俘」，她譴責這是一場「完全不具合法性的虛假判決」。唐寧街也正在密切關注情勢，首相強生（Boris Johnson）發言人說，根據《日內瓦公約》，不應以參加戰鬥為由來起訴戰俘。