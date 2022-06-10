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2022城市博覽會開幕！整個基隆都是展場　四大展區從早玩到晚都精彩

▲▼2022城市博覽會,基隆國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

▲2022城市博覽會今（10）日於國門廣場盛大開幕。左起：立委蔡適應、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文、基隆市長林右昌、基隆市議長蔡旺璉。（圖／基隆市政府提供）

記者張惠媛／基隆報導

2022城市博覽會今（10）日於基隆國門廣場盛大開幕！總統蔡英文和行政院長蘇貞昌也親臨現場共襄盛舉，不僅肯定基隆市長林右昌施政，更呼籲全民一同參與這場盛會，基隆作為擁有許多「台灣第一」的城市，這次也以「起點城市」之名啟動串聯四大展區的展演活動、揭開城市博覽會序幕，行政院長蘇貞昌致詞時也向全體國人喊話：「疫情逐漸趨緩，疫苗打好打滿、做好防疫措施，從城市博覽會開始，是時候走出疫情恢復正常生活。」

▲▼基隆城市博覽會開幕典禮採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲雨都舞蹈團活力十足的暖場表演，炒熱現場氣氛。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼基隆城市博覽會開幕典禮採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲崇右科技大學踢躂舞表演驚豔全場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 基隆城市博覽會開幕典禮採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Flying Space跑酷表演為壓軸。（圖／記者黃克翔攝）

基隆市港再生標竿計畫開始以來，基隆的改變一點一滴累積，城市風貌變得更加明朗有活力，多項建設同步施工如：國門廣場、城際轉運站、基隆塔⋯⋯，也展現極具企圖心的目標。

▲▼基隆城市博覽會開幕典禮採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲林右昌期許城市博覽會能夠為疫情後的新生活帶來療癒作用。（圖／記者黃克翔攝）

基隆市長林右昌表示，城市博覽會的主題是「起點城市」，背後的含義來自於基隆的地理位置、歷史意義、文化意涵之於台灣，都具有見微知著的重要性，玉山的高度是從基隆的水準原點開始計算，台灣最北的彭佳嶼跟最東的棉花嶼都在基隆，而縱貫線鐵路的起點也位於基隆，而執政團隊這些年的努力就是要打破大家對基隆的刻板印象及狹隘的地域主義，「基隆很小，但是要看你從什麼角度去看」，林右昌更強調，會場所在地的「國門廣場」在過去威權時代矗立的是銅像，如今的地標已成為「國門噴泉」，承載新的希望與力量的核心，而在疫情之下籌辦城市博覽會，雖然備感艱辛，但最困難的時間點已經過去，不忘感謝市民對於防疫工作的配合，也期許城市博覽會為民眾疫情後的新生活帶來療癒作用。

▲▼ 基隆城市博覽會開幕典禮採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院長蘇貞昌肯定基隆市防疫作為。（圖／記者黃克翔攝）

行政院長蘇貞昌致詞時指出，基隆的港口扮演台灣歷史上的重要角色，經由林右昌市長執政團隊的努力，和中央的大力支持，讓山海解禁、市港重生，而兩週前基隆市確診人數遠高於雙北，現在已經降到千人以下，肯定基隆市民的防疫配合度，城市博覽會雖然遭遇延期，卻仍舊能在做好萬全準備之下盛大開幕。蘇貞昌亦呼籲民眾做好防疫措施，從城市博覽會開始，走出疫情、正常生活。

▲▼ 基隆城市博覽會開幕典禮採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統蔡英文強調：「中央跟地方團結合作，就能度過難關。」（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2022城市博覽會,基隆國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

總統蔡英文也親臨基隆國門廣場，蔡英文分享，自己過去幾年常來基隆，每次來都有驚豔之感，也認同林右昌甫就任基隆市長時提出的願景，「用都市規劃專業，透過設計力及執行力改變基隆」，而基隆的各項重大計畫中，軍港西遷更是台灣走向世界的重要工程，她強調：「這波Omicron疫情，基隆首當其衝，感謝市民團結防疫，能夠在基隆這個起點城市走向疫後新生的起點。基隆的進步也代表台灣的發展不會因疫情而停下腳步，只要中央跟地方團結合作，就能度過難關。」

▲▼2022城市博覽會,基隆國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

▲市長林右昌一早就帶著總統蔡英文與行政院長蘇貞昌到國門展區觀展。（圖／基隆市政府提供）

▲▼2022城市博覽會,基隆國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

2022城市博覽會在基隆的嶄新蛻變之下拉開序幕，6/10～6/19，全基隆市搖身一變、成為一個巨大的展場，有A國門展區、K沙灣展區、B正濱展區、C海科展區等四個展區，透過在地文化的轉譯和優秀創作者們的作品，將基隆的城市意象突顯地更加鮮明。四個展區串聯基隆港東西岸，並延伸到正濱漁港及和平島，將基隆的海港與山城串連，也打開不少閒置空間，如基隆海洋廣場對面、著名的「林開郡洋樓」，就連在地人也大感驚豔。另有海上看展限定遊程，從基隆港小艇碼頭至正濱漁港間雙向接駁，從另一個角度感受海港城市的寬闊！

2022城市博覽會官網►https://2022cityexpo.tw

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